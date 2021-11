De Grieken zetten zich schrap tegen de Turken en schroeven hun defensie-uitgaven sterk op

Verkoop Nederlandse schepen

Nederland wil acht schepen van de marine verkopen aan Griekenland. De geplande verkoop is opvallend, omdat Nederland in beginsel terughoudend is met de levering van wapens aan landen in spanningsgebieden. Maar volgens Defensie speelt de spanning tussen Griekenland en Turkije geen rol. “Defensie heeft in het verleden al vaker defensiematerieel aan de Grieken verkocht”, aldus het ministerie in een toelichting.

Nederland en Griekenland tekenden eind vorige maand een intentieverklaring over de verkoop van twee zogenoemde M-fregatten en zes mijnenjagers van de Alkmaarklasse. Als de verkoop doorgaat, worden de schepen in de komende jaren overgedragen. Wanneer precies en voor hoeveel is nog onduidelijk. Volgens Griekse media zou voor de fregatten Van Speijk en Van Amstel elk zo’n 80 miljoen euro worden betaald. “Als we er qua tijd en geld niet uitkomen met de Grieken, dan gaat het niet door”, zegt een woordvoerder in Den Haag.