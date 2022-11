De gretigheid van rijke landen leidt tot verspilling: 1,4 miljard coronavaccins de prullenbak in

Minstens 1,4 miljard coronavaccins zijn wereldwijd in de prullenbak beland volgens Airfinity, een Londens data- en adviesbedrijf in de zorg. Sinds juni 2021 is naar schatting 10 procent van de 15,4 miljard geleverde vaccins weggegooid.

De verspilling is volgens Airfinity onder meer te wijten aan het inkoopbeleid van rijkere landen, die de vraag naar coronavaccins aan het begin van de coronacrisis flink overschatten. De houdbaarheidsdatum van sommige vaccins is overschreden. Na productie varieert die van zes maanden tot twee jaar. Het bedrijf rekent ook vaccins mee die om andere redenen zijn weggegooid, bijvoorbeeld omdat ze te warm zijn bewaard.

Airfinity baseerde zich op vaccinatiestatistieken en aangekondigde vaccindonaties en -verzendingen. Volgens het bedrijf zijn er wereldwijd zo’n 12,9 miljard vaccinaties gezet en liggen er nog een miljard vaccins op de plank.

Toen vaccins beschikbaar kwamen, ging de helft van de beschikbare coronavaccins naar slecht 16 procent van de wereldbevolking. Een rechtvaardiger verdeling had in 2021 honderdduizenden coronadoden kunnen voorkomen, met name in armere landen, bleek uit een publicatie in medisch vakblad The Lancet in juni.

Korte houdbaarheid

Landen met overtollige vaccins konden die doneren aan het Covax-programma van de Verenigde Naties, voor verzending naar ontwikkelingslanden. In totaal verzond Covax ruim 1,8 miljard coronavaccins, die bij aankomst in het land van ontvangst minimaal 10 weken houdbaar waren.

Maar volgens Airfinity doneerden landen overtollige vaccins vaak relatief laat en dicht op deze minimale houdbaarheidstermijn. “Daardoor konden de vaccins alsnog niet gebruikt worden”, zegt Airfinity-analist Matt Linley. Zo’n snelle deadline geeft ontvangstlanden te weinig tijd vaccins te verspreiden en te zetten.

Met name AstraZeneca en het Russische Spoetnik-vaccin belandden daardoor in de prullenbak. “We zien dat AstraZeneca veel is gebruikt in de eerste vaccinatierondes, maar minder vaak als booster, in vergelijking met andere vaccins”, zegt Linley. “Een deel van de AstraZeneca-vaccins blijft dan over.” Volgens het ministerie van VWS zijn vóór september van dit jaar 4,3 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin vernietigd.

Gedaalde vraag

Dat inkooplanden inmiddels bereid zijn vaccins te doneren, komt voor veel armere landen te laat. “Sinds de opkomst van de omikronvariant schat men de risico’s van corona kleiner in”, schrijft Unicef-woordvoerder Martine Borgdorff namens Covax. “De ontvangende landen hebben tegenwoordig andere prioriteiten als het gaat om gezondheid, de economie en humanitaire kwesties.”

Het overschot is nu zo groot, dat ontvangende landen niet meer zitten te wachten op vaccins met beperkte houdbaarheid. “Doses worden alleen verzonden als het land aangeeft bereid te zijn ze te accepteren”, benadrukt Borgdorff.

Bovendien zijn veel inwoners van armere landen inmiddels ook gevaccineerd, ook al is het veel later dan in de meeste rijkere landen. “In januari 2022 hadden 34 landen een dekkingsgraad van minder dan 10 procent, nu nog maar negen”, meldt Borgdorff. Desondanks verzendt Covax nog mondjesmaat vaccins, deze maand nog naar Mali, Guinee, Tanzania, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Ook Nederland vernietigt vaccins

Ook Nederland heeft een grote voorraad vaccins die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen. “Zoals in september aan de Tweede Kamer gecommuniceerd, is de verwachting dat het te vernietigen aantal vaccins tot aan maart 2023 zal toenemen”, zegt persvoorlichter Tom Schobber van VWS.

Nederland verwacht tenminste 7,2 miljoen mRNA-vaccins te moeten vernietigen. Specifiek gaat het om vaccins die nog niet zijn aangepast voor omikron. Ook verwacht Nederland maximaal 0,7 miljoen eiwitvaccins van NovaVax te moeten vernietigen.

Weggooien gebeurt met tegenzin, volgens Schobber: Nederland zou het liefst ‘zo veel mogelijk’ vaccins doneren. Het ministerie hanteert daarbij een minimale houdbaarheidsdatum van drie maanden. “Zo hebben we laatst hebben wij nog 500.000 vaccins gedoneerd aan Oekraïne”, zegt Schobber. “Maar ook VWS ziet wereldwijd de vraag naar vaccins afnemen, waar er voorheen tekorten waren.”

