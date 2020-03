‘De gezondheidszorg van Lombardije staat op het punt in te storten’

“We zijn inmiddels gedwongen om intensive care-plekken in de gang en in de operatiekamers in te richten. We hebben hele ziekenhuisafdelingen moeten ontruimen om plaats te maken voor de ernstig zieken. De gezondheidszorg in Lombardije behoort tot de beste van de wereld, maar staat nu op het punt in te storten.”

Anesthesist Antonio Pesenti, die de crisis-eenheid in het Noord-Italiaanse gewest Lombardije leidt, laat de Italianen bijna dagelijks via optredens in de media weten hoe nijpend de situatie in de ziekenhuizen is vanwege het coronavirus. In de nieuwsuitzending voegt hij er ijzig aan toe: “Als de mensen niet snappen dat ze thuis moeten blijven om de virusverspreiding te beperken en te vertragen, draait dit uit op een catastrofe”.

In Italië zijn in ruim twee weken 7.985 mensen – het overgrote deel in Lombardije – met het virus besmet geraakt; daarvan liggen er nu ruim vierduizend in het ziekenhuis. Zondag lagen er 650 coronapatiënten op de ic. Het virus legt daarmee een geweldige druk op de gezondheidszorg.

Iedereen loopt op zijn tandvlees

Ook andere ziekenhuisartsen vertellen voor de televisiecamera’s dat er een grens is bereikt: alle bedden zijn bezet en iedereen loopt op zijn tandvlees. “We werken allemaal veertien uur per dag, het is echt een noodsituatie”, constateert de directeur van het ziekenhuis in Cremona, met dikke wallen onder zijn ogen.

De managers van de ziekenhuizen signaleren ook een dreigend tekort aan beademingsapparatuur – terwijl dit nieuwe virus voor longproblemen zorgt, waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt. Ter illustratie liet een actualiteitenprogramma op zender La7 beelden zien van coronapatiënten die op de ic met ontbloot bovenlijf op hun buik aan de beademing liggen.

Bovendien is tien procent van de artsen en het verplegend personeel zelf aangestoken en uitgevallen; legerartsen moeten bijspringen. En omdat zoveel ic-bedden door coronapatiënten bezet zijn, komen andere ernstig zieken in het gedrang. Antonio Pesanti: “In Lombardije arriveerden ambulances altijd binnen acht minuten. Nu kan het zijn dat ze er na een uur zijn. Dat is een enorm gevaar voor mensen met een hartaanval, en niet alleen voor hen.”

Draconische maatregelen

Het zijn vooral dit soort dramatische toestanden die de regering ertoe hebben aangezet om zondag een cordon sanitaire om grote delen van Noord-Italië te leggen. Want daar komt het overgrote deel van de besmettingen voor. De zestien miljoen inwoners daar moeten nu zo veel mogelijk binnen blijven.

Het kabinet hoopt met deze draconische maatregel dit virus – dat patiënten waar het heel redelijk mee gaat plotseling en snel achteruit kan laten gaan – in te dammen en verspreiding te vertragen. Dat geeft de ziekenhuizen in het midden en zuiden van het land tijd om zich op een mogelijke golf patiënten voor te bereiden. Deze week verwachten virologen veel nieuwe besmettingen in Rome.

Met 1,2 miljard euro extra wil minister van gezondheidszorg Roberto Speranza de gezondheidscrisis te lijf gaan. “We gaan de grootste investering in medisch personeel doen die ooit vertoond is”, waren vrijdag zijn woorden. Er worden 20.000 nieuwe krachten – 5.000 specialisten en 15.000 verpleegsters en verplegers – aangenomen, wat ongekend is in een land waar de overheid vanwege bezuinigingen al heel lang een personeelsstop heeft.

De productie opvoeren

In sommige gewesten mogen ook gepensioneerde artsen een tijdelijk contract krijgen. Daarnaast moet landelijk het aantal ic-plekken zo gauw mogelijk van 5300 naar 7500. Mede daartoe pompt de overheid ook geld in een Italiaans bedrijf dat de apparatuur voor die plekken maakt, om de productie op te voeren.

Maar Massimo Galli, directeur van het infectieziekten-ziekenhuis in Milaan en inmiddels ook een Bekende Italiaan, zet vraagtekens bij die investeringen. Op Radio Capital zei hij maandag: “Ineens veel geld uitgeven is niet voldoende. Je schept geen specialist van het ene moment op het andere. Je creëert niet ineens een arts die met zo’n virus kan omgaan zonder zichzelf te besmetten en daarmee zijn hele team in gevaar te brengen.”

