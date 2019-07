De gewone Chinees moet meer geld uitgeven

“Oh ja, appels zijn heel duur nu. Groenten gaan wel, maar de prijs voor vlees en vis is erg hoog”, zegt Xing Zhou (70). De vriendin met wie ze aan het winkelen is in warenhuis Tai Ping Yang, knikt driftig mee. De prijs van groenten, fruit, vlees en rijst is nog altijd de meetlat waar Chinezen de economie langs leggen.

Met de Chinese economie gaat het zo zo. De groei kwam in de eerste helft van 2019 uit op 6,2 procent, bleek deze week. Volgens verwachting, dat wel. Maar toch het laagste percentage sinds begin jaren negentig. De gewone Chinees moet eigenlijk meer geld uitgeven, liefst aan extraatjes. De consumentenbestedingen vormen een van de pijlers van Beijings hervormingsplannen.

Middeninkomens

In warenhuis Tai Ping Yang kuiert de Chinese middenklasse tussen niet al te dure schoenen, kleding, brillen en tassen. ‘Made in China’ staat in een sandaal met groene bandjes. Gaan de winkelende dames de spulletjes kopen? Xing Zhou: “Iedere juli gaat de prijs van levensmiddelen omhoog – tegelijkertijd met de verhoging van mijn pensioen.” Met andere woorden: ze gaat er niet echt op vooruit.

Misschien leunt de Chinese economie wat te veel op de koopkracht van pak ‘m beet 400 miljoen huishoudens met een middeninkomen. De uitgaven van consumenten zijn goed voor zo’n 70 procent van het Chinese groeicijfer, weet Hu Biliang, hoofd van een instituut dat onderzoek doet naar opkomende markten.

Handelsconflict

Nu geven consumenten inderdaad steeds meer uit. In juni 9,8 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Maar het vertrouwen van Chinezen in de economie hangt nauw samen met de productie in de industriesector. Daar begint het te knijpen, want er kwamen in juni 1,3 procent minder bestellingen binnen. Een effect van het handelsconflict met de VS, zeggen deskundigen.

Om niet meer zo afhankelijk te zijn van fabrieken, moet de dienstenindustrie zich verder ontwikkelen. China blijft daar flink achter. Sectoren als toerisme, verzekeringen, verzorging en horeca dragen de helft van de economie, in Nederland is dat 70 procent. Hu vindt dat de overheid de service-industrie moet aanmoedigen. “China moet meer consumptiekrediet verstrekken ,van hypotheken tot leningen voor een auto.”

Uit de sleur

Daar liggen wel kansen. Onderzoeksbureau Mintel laat in een rapport zien dat Chinese consumenten ‘zichzelf graag trakteren’ op nieuwe kleding of een vakantie. “Ze investeren graag in rijkere ervaringen en gemaksproducten die hen bevrijden uit de dagelijkse sleur.”

Amy Ge (29) bevestigt dat er een nieuwe tijd is aangebroken. “Mensen uit haar generatie waren altijd al voorzichtiger met geld”, zegt ze met een knikje naar haar moeder. Arm in arm kuiert het tweetal tussen de kledingrekken. Ge geeft meer geld uit dan haar ouders. Onder meer aan vakanties naar Japan en Sri Lanka. Maar ook zij moet verstandig naar haar uitgavenpatroon kijken. “Het komend jaar zal ik minder uitgeven, ik ben verhuisd naar een groter huis en zal meer kwijt zijn aan de hypotheek.”

Kersenvrijheid Op sociale media gebruiken Chinese jongeren de term cherry freedom - de vrijheid om zoveel fruit te kopen als je wilt - om te klagen over de hoge kosten van het levensonderhoud. De jongeren houden geen geld over voor verwennerij. De term ‘kersenvrijheid’ was in januari trending in sociale media, met duizenden reacties waarin kersen figureerden als superdeluxe traktaties. In een commentaar noemde The Beijing News de jongeren ‘arrogant’ en ‘verwend’. Ze hebben geen idee wat échte armoede is, schreef de krant. Mensen kunnen tegenwoordig steeds duurdere producten, en spullen van hogere kwaliteit, kopen.

