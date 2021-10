De ‘gevaarlijkste man van Irak’ heeft de politieke touwtjes nu stevig in handen

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is al overduidelijk wie de grote winnaar van de Iraakse verkiezingen is: Muqtada al-Sadr. De sjiitische geestelijke sleept volgens de voorlopige uitslag met zijn Sadristische blok bijna twintig extra zetels in de wacht, van 54 naar 73, en is daarmee het blok met de meeste zetels. Het is niet genoeg voor een meerderheid in het parlement van 329 zetels, maar het is zeker genoeg om een flink stempel op de Iraakse politiek te drukken.

Sadr is nu de man die de touwtjes van Iraks politieke toekomst het stevigst in handen heeft. Met de meeste zetels in het parlement kan hij een leidende rol nemen in de politieke koehandel die de komende weken zal ontstaan bij het kiezen van een premier.

‘Moellah Atari’ behaalde nooit de religieuze status van zijn vader of schoonvader

Sadr draait al een tijdje mee in de dagelijkse politiek en hij weet maar al te goed hoe deze te bespelen. In 2004 werd hij internationaal bekend toen zijn Mahdi-leger, een militie bestaand uit trouwe volgelingen, een offensief begon tegen de internationale coalitietroepen. Het tijdschrift Newsweek riep hem al snel uit tot ‘gevaarlijkste man van Irak’, inclusief dreigende coverfoto.

Als zoon van de beroemde sjiitische grootayatollah Mohammed Sadiq al-Sadr, die onder het regime van Saddam Hussein in 1999 werd vermoord, en schoonzoon van ayatollah Mohammed Baqir al-Sadr, genoot hij al veel respect onder een deel van de sjiitische bevolking.

Sadr past echter niet naadloos in de traditie van zijn vader; in zijn jonge jaren werd hij ook wel ‘moellah Atari’ genoemd; een verwijzing naar zijn voorliefde voor videospelletjes. Ook heeft hij nooit de religieuze status van zijn vader of schoonvader behaald. Hij verliet vroegtijdig het sjiitische seminarie in Najaf.

Kameleonachtige kwaliteiten

Ondanks zijn gebrek aan religieuze titels heeft Sadr zich de afgelopen jaren weten te ontwikkelen tot een van de machtigste figuren in het land. Een moment politiek uitbuiten zit hem inmiddels goed in de vingers. Zo vielen zijn milities in de eerste jaren van de Irak-oorlog niet alleen buitenlandse troepen aan, maar ook geregeld de soennitische gemeenschap. Maar in het huidige politieke klimaat komt Sadr de soennitische gemeenschap vaker tegemoet. Zo woonde hij in 2013 een gebed bij in de soennitische sjeik Abdul Qadir Jeelani-moskee. En hoewel hij vroeger steun ontving van Iran, zet hij zich nu publiekelijk sterk af tegen alle Iraanse invloed in Irak, wat hem onderscheidt van de leiders van Iraks andere sjiitische partijen.

Eind 2019 braken in Bagdad en het zuiden van Irak grote anti-regeringsprotesten uit. Beeld AFP

Ook tijdens de anti-regeringsprotesten die eind 2019 uitbraken, bevond Sadr zich in twee kampen tegelijk. De partijencoalitie onder leiding van de Sadristen had destijds de meeste zetels in het parlement en kreeg daarbij ook verschillende ministersposten toebedeeld. Maar toen de protesten op gang kwamen, besloot Sadr de kant van de demonstranten te kiezen.

Het zijn kameleonachtige kwaliteiten die Sadr ver hebben gebracht: van religieuze militie-leider tot een van de machtigste politieke krachten van het land. En met deze laatste verkiezingswinst zal Sadr die positie niet snel loslaten.

