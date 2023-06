De geredde wezen zijn een lichtpunt in een steeds uitzichtlozer Soedan

Dat het Rode Kruis bijna 300 kinderen uit een weeshuis heeft weten te redden, was zo’n beetje het enige goede nieuws uit Soedan dat de afgelopen week naar buiten kwam. Met de kinderen werden woensdag ook tientallen werknemers van dit Mygoma-weeshuis in Khartoem in veiligheid gebracht naar Wad Madani, zo’n tweehonderd kilometer buiten de Soedanese hoofdstad, waar het geweld deze week weer in alle hevigheid oplaaide.

Een van de crècheleiders vertelde aan persbureau Reuters dat er sinds het uitbreken van de oorlog in april het tehuis bijna dagelijks kinderen overleden door ondervoeding of dorst. Door de gevechten stokte niet alleen de bevoorrading, maar lukte het de verzorgers simpelweg niet het weeshuis te bereiken, waardoor er te weinig mensen waren om de zeer jonge kinderen te verzorgen.

“Ze moesten iedere drie uur worden gevoed, maar er was niemand.” Volgens Reuters waren 71 baby’s en kinderen al overleden. Een nog grotere catastrofe dreigde, voordat het Rode Kruis erin slaagde de groep te evacueren.

Een hulpverlener van het Rode Kruis draagt kinderen tijdens de evacuatie van het Mygoma kindertehuis in Khartoem, hier aangekomen in Wad Madani. Beeld Reuters

Wapenstilstand

Ondertussen gingen de gevechten afgelopen week met name in Khartoem en de regio Darfur in alle hevigheid door, tussen het overheidsleger en het paramilitaire RSF. In de oorlog vechten de twee legerleiders Abdel Fattah Al-Burhan en Mohammed ‘Hemedti’ Dagalo om de macht over het land.

Volgens persbureau DPA, dat een verslaggever in de stad heeft, zijn er in Khartoem meerdere gebouwen vernietigd en werd er vooral gestreden rondom belangrijke brandstofopslagplaatsen, een wapen- en munitiefabriek en pakhuizen met tanks en ander oorlogsmaterieel.

Bij het geweld zijn al bijna 2000 doden gevallen, aldus ngo Acled. Anderhalf tot twee miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties hebben 25 van de 45 miljoen Soedanezen humanitaire hulp nodig om te overleven. Hulporganisaties waarschuwen dat de hongercrisis de komende maanden flink zal verergeren omdat in juni het Soedanese regenseizoen is begonnen. Het was de afgelopen weken lastig, zo niet onmogelijk voor boeren om hun land te bewerken door het aanhoudende geweld.

Ruimte voor humanitaire hulp

Ondertussen zitten de twee partijen, ondanks dat er de afgelopen weken diverse wapenstilstanden geschonden werden, nog altijd met elkaar om tafel. In de Saudische havenstad Jeddah wordt nog gepraat, en vrijdagmiddag leverde dat de afspraak op dat vanaf zaterdagochtend de wapens weer 24 uur moeten zwijgen − wat overigens nog bij geen enkel eerder overeengekomen bestand ook daadwerkelijk gebeurde. De vorige, zeer wankele twaalfdaagse wapenstilstand liep vorig weekend af. In die periode werd doorgevochten, maar was er ook énige ruimte om humanitaire hulp het land binnen te krijgen.

Vrijdag kwam ook naar buiten dat een belangrijke onderhandelaar, de VN-afgevaardigde Volker Perthes, niet langer welkom is in het land. Volgens de opperbevelhebber van het leger, generaal Burhan, is Perthes partijdig.

