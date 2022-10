De genderrevealparty blijft rampen veroorzaken, maar is onstuitbaar

De recente traditie van de genderrevealparty veroorzaakte al aardbevingen en bosbranden, en nu de verontreiniging van de watervoorraad van een Braziliaanse stad. Wat drijft al dit spektakel?

En het is een ... jongetje! Hoera! Het is daarnaast ook een potentiële milieuramp, en dat is dan weer minder hoera. Een Braziliaans stel uit de deelstaat Mato Grosso koos afgelopen week een wel heel spectaculaire manier om het geslacht van zijn aanstaande baby bekend te maken, door middel van een zogeheten genderrevealparty. Het stel had zich, samen met vrienden en familie, bij een waterval in de rivier Queima Pé verzameld, en wachtte af, te midden van feestelijke versieringen en blauwe en roze ballonnen. Ineens verkleurde de waterval, en stortte zich een blauwe kolkende stroom naar beneden.

De filmpjes die de aanwezigen op sociale media zetten, tonen een feest van blijdschap over de zwangerschap en verwondering over het spektakel. Die blijdschap zal iets gezakt zijn, toen het stel vervolgens bezoek kreeg van de politie, en de regionale milieu-autoriteiten een onderzoek instelden. Want de Queima Pé is de belangrijkste bron van drinkwater voor de nabijgelegen stad Tangará da Serra, en daar hadden ze de afgelopen tijd toch al flink last van de droogte. Het onderzoek naar de ecologische schade is nog gaande, maar het stel krijgt hoe dan ook een aanklacht aan de broek, bevestigden autoriteiten aan The Washington Post.

Het incident past in een recente trend van steeds gekkere manieren om het geslacht van een ongeboren baby bekend te maken. Zo’n genderrevealparty is een vrij recent uitgevonden traditie. Vaak wordt de Californische blogger Jenna Karvunidis als ‘uitvinder’ aangemerkt. In 2008 publiceerde ze op haar blog een video van hoe ze haar familie op de hoogte stelde van het geslacht van haar ongeboren kind. Ze was voor zover na te gaan de eerste die dat in de publieke ruimte van sociale media deed.

Steeds extravaganter

Karvunidis hield het relatief simpel. Ze sneed een cake aan, die van binnen roze was. Een meisje, dus. Maar waar dat in 2008 ook nog goed was voor wat bekijks buiten de familie, deden in de jaren die sindsdien zijn verstreken de wetten van de online-spektakelmaatschappij zich gelden. De genderrevealparty’s werden steeds extravaganter.

Zo brandde in 2017 een gebied van 290 vierkante kilometer af in Arizona, nadat een stel daar het geslacht van hun kind aangekondigd had met een grote explosie. De vonken daarvan veroorzaakten een enorme bosbrand. Een stel in Californië leerde daar niet van; in 2020 staken de aanstaande ouders vuurwerk af bij hun genderrevealparty, en ook dat veroorzaakte een bosbrand. In New Hampshire, in het noordoosten van de Verenigde Staten, is het niet zo droog, en is het risico op zulke bosbranden kleiner. Maar seismologen in die staat registreerden in 2021 wel een aardbeving. De oorzaak bleek een explosief van 35 kilo springstof, gebruikt tijdens een genderrevealparty.

“De schilderijen vielen van de muur af”, vertelde een bewoner van een nabijgelegen plaats aan televisiestation NBC. “Ik ben helemaal voor gekkigheid, maar dit was extreem.”

Een waterval kleurt blauw om het geslacht van de Braziliaanse baby aan te geven. Beeld Screenshot van een filmpje op sociale media.

Jenna Karvunidis heeft zich, vanwege zulke uitwassen, inmiddels tegen de trend gekeerd die ze hielp populariseren. “Stop met deze stomme feestjes. In godsnaam, stop met dingen afbranden om iedereen te vertellen of je kind een penis heeft. Het boeit niemand, behalve jezelf.” Maar de trend lijkt inmiddels onstuitbaar, en is ook buiten de VS aangeslagen, getuige de Braziliaanse episode. Op Instagram en TikTok zijn onder de hashtag #genderreveal ontelbare beelden te vinden van meer of minder spectaculaire feestjes.

Private rituelen in de publieke ruimte

Volgens mediawetenschapper Cary Gieseler, die zich in 2017 in de Journal of Gender Studies over het fenomeen boog, is het onderdeel van een breder maatschappelijk proces waarbij allerlei voorheen private rituelen in de publieke ruimte worden uitgeleefd. “Sociale media hebben een tijdperk van ontboezeming en toegang ontketend, waarbij de intieme fase van de zwangerschap openbare kennis wordt”.

De populariteit van de genderreveal ziet ze deels als een conservatieve reactie op een cultuur waarin geslachtsidentiteiten steeds minder vaststaan. Eigenlijk zou de vraag ‘wie is het?’ tegenwoordig veel belangrijker moeten zijn dan de vraag ‘wat is het?’, schrijft ze. Maar de blauwe en roze ballonnen horen bij een overzichtelijke, binaire wereld, waarin ieder geslacht een duidelijke identiteit toegeschreven krijgt. “Wellicht dat diegenen die zich bedreigd voelen door een tijdperk dat genderfluïditeit accepteert, meer gemotiveerd zijn om het geslacht van hun ongeboren kinderen te markeren.”

Schrijver George Packer, die zich voor The New Yorker al in 2012 over deze toen nog jonge traditie boog, ontwaart daarnaast een smachten naar rituelen. “Instant-tradities ontstaan uit een versplinterde samenleving om een veronderstelde leegte te vullen waar ooit echte ceremonies waren, en ze eindigen ermee dat ze het narcisme van die samenleving weerspiegelen. Gaat het te ver om genderrevealparties een mild symptoom van culturele wanhoop te noemen?”

