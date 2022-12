‘De gehaktmolen van Bachmoet’: wat wil Moskou met deze relatief onbelangrijke stad?

Al ruim een half jaar probeert Moskou de Oost-Oekraïense stad Bachmoet in te nemen. Vooral de laatste weken veranderde de stad langzaam maar zeker in een grotendeels verlaten spookstad waar slechts de betonskeletten van de gebouwen nog overeind staan. Maar de slijtageslag die het Oekraïense leger en de Russische bezetter er uitvechten wekt verbazing. Want wat willen de Russen nu eigenlijk met Bachmoet? De stad is van beperkt strategisch belang: er loopt geen uiterst cruciale infrastructuur en ook als uitvalsbasis voor een verder offensief in de regio Donetsk, waar de stad ligt, is Bachmoet van beperkte betekenis.

Een blik op de kaart leert wel dat Bachmoet dichtbij Slovjansk en Kramatorsk ligt, twee relatief grote steden die nog altijd in Oekraïense handen zijn en eveneens in de door president Poetin zo felbegeerde regio Donetsk liggen. Bachmoet zou dus een vertrekpunt kunnen zijn voor een aanval op die twee steden. Daarnaast loopt er door de stad een snelweg die Donetsk en Loegansk doorkruist en gaat er ook een spoorlijn door Bachmoet.

Symbolische doelstelling

Toch zijn de meeste analisten het erover eens dat de verovering van Bachmoet niet of nauwelijks operationeel voordeel oplevert voor de Russen. ‘Hoewel de verovering van de stad Rusland mogelijkerwijs de optie biedt de grotere stedelijke gebieden van Kramatorsk en Slovjansk te bedreigen, is de campagne ‘disproportioneel duur’, stelde het Britse ministerie van defensie begin deze maand in een inlichtingenupdate. ‘De verovering van Bachmoet is een symbolische, politieke doelstelling geworden voor Rusland’.

Ook de gerenommeerde militaire denktank Institute for the Study of War schreef op 30 november in een van zijn rapporten over de oorlog dat ‘de kosten die gepaard gaan met de zes maanden durende brute en vermalende slijtageslag rondom Bachmoet veel zwaarder wegen dan mogelijke operationele voordelen die de Russen kunnen verkrijgen door de inname van Bachmoet’.

De aanval die de Russen vanuit het noorden, zuiden en oosten op Bachmoet uitvoeren kost namelijk veel soldatenlevens. Ook lijken de economische kosten in geen verhouding te staan tot de baten. Door de massale artilleriebeschietingen jaagt Moskou er dagelijks tienduizenden euro’s aan munitie doorheen. Daarnaast deden de recente beelden van modderige, bevroren loopgraven rondom de stad herinneren aan taferelen uit de Eerste Wereldoorlog, waarbij soldaten als kanonnenvoer dienen aan een frontlinie die hoogstens een paar meter per dag opschuift.

Waarom dan toch die volharding? Zelfs voor de Oekraïense kolonel-generaal Oleksandr Syrskiy blijft het gissen. Tijdens een recent tv-optreden stelde de commandant van de Oekraïense grondtroepen dat ‘Bachmoet militair gezien geen strategisch belang heeft, maar dat het van psychologisch belang is’. Daarmee verwees hij naar een reeks recente nederlagen van het Russische leger in en rondom het noordwestelijke Charkov en het zuidelijk gelegen Cherson.

Anders gezegd draait de slag om Bachmoet bovenal om militaire prestige. Door een alles-of-niets-mentaliteit aan de dag te leggen en soldaten een wisse dood in te sturen, maakt het Kremlin duidelijk dat het zich na een vernederende reeks eerdere nederlagen weigert neer te leggen bij nog een verlies. Een volgende nederlaag is simpelweg geen optie en dus verdwijnt de militaire logica gemakshalve naar de achtergrond.

Huurlingenleger

Daarbij staat het offensief bij Bachmoet onder leiding van Jevgeni Prigozjin. Deze oligarch, een trouwe bondgenoot van president Poetin, is de leider van het beruchte Wagner huurlingenleger. Dat rekruteerde de afgelopen maanden onder meer duizenden gedetineerden in Russische gevangenissen om mee te vechten aan het front. Samen met artillerie-eenheden, de luchtmacht en recent gemobiliseerde soldaten proberen zij een bres te slaan in de verdedigingslinies van de Oekraïners bij Bachmoet.

Na maanden van militaire tegenslagen zou het veroveren van Bachmoet met dank aan Wagner een niet te onderschatten overwinning zijn voor Prigozjin. Het zou een enorme impuls betekenen voor zijn reputatie en imago. Met een militaire overwinning zou hij zijn positie verstevigen binnen de politieke elite in Moskou, waar het de laatste maanden toch al flink rommelt.

Hoeveel hem eraan gelegen is zijn persoonlijke prestigeproject te doen slagen en een wit voetje te halen bij het Kremlin, en hoe nietsontziend hij daarbij te werk gaat, bleek wel uit een verklaring op een van zijn Telegram-kanalen eind november. Daarin viel te lezen dat ‘ons doel niet Bachmoet zelf is, maar de vernietiging van het Oekraïense leger’. Daarom, zo ging hij verder, werd deze militaire operatie omgedoopt tot de ‘gehaktmolen van Bachmoet’.

