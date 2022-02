De gasprijzen schieten omhoog in Nederland door de escalatie in Oost-Oekraïne

De spanningen in Oekraïne leiden onmiddellijk tot tal van economische onzekerheden die ook in Nederland gevolgen kun hebben. Een nog verdere stijging van energieprijzen springt daarbij in eerste instantie in het oog. Maar ook essentiële voedselproducten als graan, tarwe en mais kunnen flink in prijs gaan stijgen, zo blijkt uit een analyse van de Rabobank.

De hoog opgelopen energieprijzen van de laatste maanden kennen verschillende oorzaken. De afbouw van de gaswinning in Groningen bijvoorbeeld, en de toenemende energievraag omdat de economie na de coronadip weer op gang kwam. Maar de Russische hand aan de gaskraan is al veel langer een bepalende factor. Terwijl de vraag in Europa toenam, weigerde de Russische gasgigant Gazprom in eerste instantie meer te leveren dan in de lopende contracten stond. Toen president Vladimir Poetin – zeer invloedrijk binnen het gasbedrijf – in oktober meer gas toezegde, kwam aan die hevige koersstijging een einde.

Gasleveringen in gevaar

Maar de energieprijzen liggen nog steeds hoog; de gasmarkt is een vrije markt die reageert op internationale spanningen. En een oorlog kan een verdere bedreiging vormen voor de Russische gasleveringen aan Europa. Ongeveer een derde van het Russische gas vloeit via pijpleidingen door Oekraïne naar Europa. Dat deel kan bij een Russische inval in Oekraïne in gevaar komen.

Harde sancties maken de situatie van twee kanten nog onzekerder. Gas is voor de Russen immers een machtsmiddel: de kraan dichtdraaien heeft voor veel Europese landen grote gevolgen. Maar gas is ook een inkomstenbron: stoppen met leveren kost Rusland óók heel veel geld. Voor landen als Nederland en Duitsland geldt precies het omgekeerde. Zij lopen op eieren. Hoe wenselijk zij sancties ook vinden, ze schieten zich vanwege de afhankelijkheid van Russisch gas al snel óók zelf in de voet.

Toch kwamen er dinsdag direct maatregelen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz schortte het goedkeuringsproces voor de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 op. Met die lange gasbuis door de Oostzee kan Rusland de Oekraïense grond omzeilen bij de levering van gas aan Duitsland en andere Europese landen. Dat traject is gereed, maar moet eerst worden gecertificeerd voor het in gebruik kan worden genomen. Die goedkeuring weigert Duitsland dus nu.

Gasprijs schiet omhoog

Die onzekerheid alleen al zorgt onmiddellijk na de inval voor grote prijsstijgingen. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidend is voor de Europese gasprijzen, ging dinsdagochtend meteen met 10 procent omhoog richting de 80 euro. Daarna volgde weer een bescheiden daling.

Ook op andere markten kan de escalatie forse gevolgen hebben. Zo staat Oekraïne bekend als de ‘graanschuur van Europa’. Het land is een van de grootste exporteurs van graan, tarwe en mais. “Deze grondstoffen zitten in legio producten”, schrijft de Rabobank in een analyse. “Het wegvallen van een aanzienlijk gedeelte van de handel leidt dan ook direct tot hogere prijzen voor een flink aantal producten. We verwachten een prijsstijging van 30 procent voor tarwe en 20 procent voor mais.”

Ook de Russische aandelenbeurzen reageerden flink op de situatie in Oekraïne. De RTS-index in Moskou verloor direct na de opening 6 procent, nadat maandag al 10 procent verlies was genoteerd. De Amsterdamse AEX begon dinsdagochtend in de min, maar stond aan het begin van de middag alweer hoger dan de slotstand van maandag.

Lees ook:

Deze rol speelt Poetin in onze gekte rond de gasprijzen

De gekte rond de gasprijzen houdt aan. Welke rol speelt Rusland als gasgigant daarin? Vijf stellingen over de macht van het gas en de invloed van Rusland.