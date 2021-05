De G7 kraakt Rusland en China, maar concrete stappen blijven uit

De G7 is woensdagavond in Londen hard uitgevaren tegen China en Rusland. De club van zeven rijke geïndustrialiseerde landen riep de Chinese regering op te voldoen aan de ‘verplichtingen en verantwoordelijkheden’ die passen bij haar ‘wereldwijde economische rol’. De G7-leden kondigden ook aan dat ze hun weerbaarheid gaan vergroten tegen ‘arbitraire, onderdrukkende’ economische praktijken.

Daarnaast verklaarde de G7 ‘diep bezorgd’ te zijn over het ‘onverantwoordelijke en destabiliserende’ gedrag van Rusland. “Dit omvat de grote opbouw van Russische troepen aan de Oekraïense grens, de illegale annexatie van de Krim, de vijandige activiteiten van Rusland om de democratie in andere landen te ondermijnen, zijn kwaadaardige cyberactiviteiten en zijn gebruik van desinformatie.”

De industrielanden garandeerden hun capaciteiten te gaan vergroten om de Russen af te schrikken en op hun acties te reageren. Maar de verklaring bevatte weinig concrete stappen waarover Moskou of Peking zich zorgen zullen maken.

Positief getest

De buitenlandministers van de G7 waren drie dagen bijeen in Londen; het was voor het eerst in twee jaar dat de bewindslieden fysiek bijeen waren. Vanwege de coronapandemie werden veel van dit soort vergaderingen de afgelopen tijd online gehouden. De top diende ter voorbereiding van een conferentie van regeringsleiders van de G7 komende maand in het Engelse Cornwall. “De diplomatie is terug”, jubelde de Britse buitenlandminister Dominic Raab.

De derde en laatste dag van de top werd woensdag intussen overschaduwd door coronazorgen. De Indiase buitenlandminister Subrahmanyam Jaishankar meldde dat hij met zijn hele delegatie in quarantaine ging, omdat twee teamleden positief getest waren op Covid-19. De Indiërs waren nog niet op de hoofdlocatie in het statige Lancaster House geweest, waardoor de top verder wel kon doorgaan. “Uit grote voorzichtigheid en om rekening te houden met anderen, heb ik besloten mijn deelname in virtuele modus uit te voeren”, twitterde de Indiase bewindsman. Hij nam daarna via een videoverbinding deel aan het overleg.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 5 mei 2021

Biden wil Democratie-top tegen dreiging van China en Rusland

De ministers spraken in Londen ook over de onrust in Myanmar, de oorlogen in Syrië, Ethiopië en Afghanistan en de strijd tegen het coronavirus. Maar China en Rusland vormden het voornaamste discussiepunt. De Verenigde Staten vinden dat democratische landen zich meer gezamenlijk schrap moeten zetten tegen de dreiging van deze autocratieën. De Amerikaanse president Joe Biden wil hiertoe later dit jaar ook een grote ‘Democratie-top’ organiseren. Mede daarom waren in Londen ook India, Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika uitgenodigd.

Maar de G7-leden en andere potentiële medestanders zijn verdeeld over de Amerikaanse aanpak. Sommige landen, zoals Duitsland, vinden dat Washington te veel gericht is op confrontatie. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken deed in Londen dan ook zijn best om zieltjes te winnen. “Dit gaat niet om het beginnen van een Koude Oorlog”, zo verzekerde hij in een interview met de zakenkrant Financial Times.

A cyber participation at the G7 Foreign Ministers’ Meeting.

So far, yet so near. pic.twitter.com/kjxqi5mwNx — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 5 mei 2021

Lees ook:

Wereldleiders in juni tijdens G7-top bijeen in Britse badplaats in Cornwall

De Britse premier Boris Johnson ontvangt in juni de wereldleiders van de G7, de club van zeven rijke, geïndustrialiseerde landen.

Het Koude Oorlog-denken is weer helemaal terug, en Europa kijkt verdeeld toe

Na de Koude Oorlog leek het denken in invloedssferen voorbij. Maar China, Rusland en de Verenigde Staten eisen inmiddels weer eigen machtszones op. Europa kijkt verdeeld toe.