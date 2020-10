De Fransen zijn eigenlijk bang voor Emily

Ze zijn arrogant, achterbaks, drankzuchtig en geobsedeerd door seks. En ontzettend gemeen. Als je bijvoorbeeld vraagt wie er mee gaat lunchen, hebben ze opeens allemaal iets heel belangrijks te doen.

Zo zijn de Parijzenaars in Emily in Paris, een nieuwe Netflix-hit van de maker van ‘Sex and the City’, Darren Star. Er wordt veel de draak gestoken met de ‘domme Amerikaanse serie’. Star rijgt dan ook nogal wat clichés aaneen. Zo luncht de onuitstaanbare chef op het marketingbureau waar Emily uit Chicago is beland met alleen een sigaret. Slecht voor je gezondheid, maar goed voor de lijn.

Ook helemaal waar: Parijs oogt belachelijk schoon. De camera waagt zich nooit buiten de eerste acht arrondissementen – het chique westen van de stad. De locaties zijn ook nog eens zorgvuldig aangeveegd. We zien Emily ook nooit in een overvolle coupé van de RER B, een forensentrein die de noordelijke voorsteden verbindt met de hoofdstad.

Een still uit 'Emily in Paris' Beeld AP

Twitteraars en instagrammers verknippen beelden van Lily Collins – de dochter Phil Collins die Emily speelt – dan ook massaal tot hilarische plaatjes. Emily die een selfie maakt op de crack-heuvel, een beruchte hangplek van drugsverslaafden.

Still uit 'Emily in Paris'. Beeld AP

Maar toch, Emily beoordelen alsof het serieuze sociale documentaire is, is een beetje raar. Een romcom stelt andere eisen. Je moet er bijvoorbeeld om kunnen lachen, en dat lukt best vaak. Bijvoorbeeld als Emily haar collega Luc vraagt wat er mis met films die een happy end hebben. ‘Wil jij dan nooit eens even aan het leven ontsnappen?’ ‘Dat je denkt dat je aan het leven kunt ontsnappen, dat is precies jullie grote probleem’, riposteert Luc. ‘Je kunt niet aan het leven ontsnappen. Nooit.’

En gemeenplaatsen zouden – zoals het cliché luidt – geen gemeenplaatsen zijn, als er niet een kern van waarheid in zat. Wat dit aangaat, treft Emily in Paris geregeld doel. Natuurlijk beginnen Fransen niet allemaal om 10:30 met werken zoals op het kantoor van Emily. Maar dat er iets mankeert aan het arbeidsethos in een land waar voltijds ambtenaren voor een belangrijk deel de wettelijke 35 uur niet halen, is waar.

Still uit 'Emily in Paris' Beeld AP

Vreemde ogen dwingen, merkt ook Luc. Hij heeft medelijden met Emily die iedereen ondanks haar successen probeert weg te pesten. Als hij haar alleen op een terras ziet zitten, schuift hij bij haar aan. ‘Het probleem is dat wij eigenlijk bang voor je zijn’, geeft hij toe. ‘Wij zijn bang voor je nieuwe ideeën, bang dat we harder moeten werken, meer geld voor de zaak moeten verdienen.’