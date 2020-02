De Fransen vonden Macron al kil, en dat is de afgelopen week alleen maar erger geworden

Het idee werd vorige week besproken in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Ouders die net een kind hebben begraven, zouden langer betaald verlof moeten krijgen. Maar een amendement met die strekking – voortaan geen rouwverlof van vijf maar van twaalf dagen – redde het net niet. Vooral door het verzet van de minister van arbeid Muriel Pénicaud.

Pénicaud meende dat de maatregel het bedrijfsleven te veel kost. Bovendien, benadrukte zij, is het huidige verlof van vijf dagen bedoeld voor de begrafenis en de formaliteiten, niet voor de verwerking van het verlies dat ‘uiteraard veel langer duurt’.

Misschien was het een idee, opperde zij, om de duur van het verlof, net als in Nederland, aan de organisaties van werkgevers en werknemers over te laten? Die zouden kunnen afspreken dat werknemers een rouwende collega vrije dagen cadeau mogen doen.

De minister gaf haar inschattingsfout toe

Maar het kwaad was al geschied. In de berichtgeving ging alle aandacht naar de ‘boekhoudersmentaliteit’ van de bewindsvrouw. Pénicaud en de haren geven, zo is de teneur, voortdurend blijk van een gebrek aan empathie en politiek gevoel. Macron moest ingrijpen en drong aan op ‘meer menselijkheid’, Pénicaud gaf toe dat ze een grote inschattingsfout had gemaakt.

De media spreken van een ‘zwarte week’ voor Macron, want ook de manier waarop minister van justitie Nicole Belloubet de zaak rond de ernstig bedreigde scholiere Mila aanpakte, was desastreus. Belloubet meende dat het zestienjarige meisje (dat op Instagram op ongezouten wijze de islam bekritiseerde en daarop met de dood bedreigd werd) zich schuldig had gemaakt aan ‘belediging van een religie’, terwijl de Franse wet dit vergrijp niet kent.

Het rouwverlof en de kwestie-Mila – gevoegd bij de aanhoudende chaos rond de pensioenhervorming die de regering wil doorvoeren – geven Emmanuel Macron een stevige duw naar de beneden in de politieke peilingen. Volgens opiniepeiler Odoxa meent 64 procent van de Fransen dat hij een slechte president is.

Lees ook:

Mila (16) noemde de islam een ‘schijtreligie’, nu heeft ze de hele dag politiebescherming nodig

De Franse scholier Mila heeft bescherming van de politie nodig, nadat ze de islam een ‘schijtreligie’ noemde.