De Fransen gaan onderuit met hun ‘Stade de Farce’

Van de 67ste finale om de cup met de grote oren tussen Real Madrid en Liverpool zullen velen zich later alleen nog de taferelen rond het stadion herinneren. Liverpoolfans werden zonder enige aanleiding getrakteerd op traangas en pepperspray. Zij kwamen het Stade de France vaak niet in, terwijl dat probleemjongeren uit de omgeving van het stadion wel lukte. Die klommen massaal over de hekken, tot grote woede van de wachtende supporters van de Reds. Een groot aantal Liverpudlians werd ook nog eens beroofd.

Het geheel – door de Britse krant The Sun ‘Stade de Farce’ genoemd – roept de vraag op of Frankrijk, de komende twee jaar gastheer van het WK rugby en de Olympische Spelen, grote groepen supporters eigenlijk wel aankan.

Een gebrek aan ervaring

De vereniging Football Supporters Europe (FSE), die met een waarnemer aanwezig was, hoopt in ieder geval dat de rampzalige avond het einde markeert van de doctrine die de Franse politie hanteert bij grote sportieve evenementen. Net als bij demonstraties is het idee dat je mensenmassa’s in bedwang houdt met afschrikking het uitgangspunt.

Wat ook meespeelt, meent de FSE, is een gebrek aan ervaring. Supporters van voetbalclubs krijgen vaak een verbod om hun club groepsgewijs te volgen naar uitwedstrijden. “Daardoor weten ze niet hoe je zo’n schare fans begeleidt moet”, aldus Ronan Evain van de FSE tegen de website van de krant 20 Minutes.

Met een vals kaartje of zonder kaartje

Van een zelfkritische houding bij de Franse regering is geen sprake. Minister Gérald Darmanin twitterde zaterdagavond dat ‘duizenden Britse supporters zonder kaartje of met een vals ticket’ het stadion waren binnengedrongen en dat zij in enkele gevallen stewards hadden lastiggevallen.

Dat was in flagrante tegenspraak met alle beelden op sociale media en de vele ooggetuigenverslagen van fans en journalisten. Een dag later kondigde Darmanin met zijn collega van Sport Amélie Oudéa-Castéra aan om maandag met de Uefa, de stadiondirectie en de politie te kijken wat er mis was gegaan.

Maar na afloop van die bijeenkomst legde Darmanin de verantwoordelijkheid opnieuw vrijwel exclusief bij de aanhang van Liverpool. Hij beweerde dat 30.000 à 40.000 fans ‘zich met een vals kaartje of zonder kaartje’ bij het stadion hadden gemeld. Daardoor zou de kaartcontrole op tilt zijn geslagen.

Volgens een van Frankrijks bekendste voetbaljournalisten, Daniel Riolo, kan dit enorme aantal niet kloppen. “Met welke machine zou je zoveel tickets moeten drukken? Zolang ik hier geen bewijs van zie, geloof ik er niets van.”

UEFA kondigt onafhankelijk onderzoek aan naar finale in Parijs De UEFA heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de chaos rondom de finale van de Champions League, zaterdag in Parijs. De eindstrijd tussen Real Madrid en Liverpool begon een half uur later als gevolg van veiligheidsproblemen buiten het stadion. “Het uitgebreide onderzoek zal de besluitvorming, verantwoordelijkheden en gedragingen van alle betrokkenen bij de finale onderzoeken”, meldt de UEFA in een verklaring. Het onderzoek wordt geleid door de Portugees Tiago Brandão Rodrigues, lid van het Portugese parlement en voorzitter van de parlementaire commissie voor milieu en energie. “Er zal bewijs worden verzameld via alle relevante partijen en de bevindingen van het onafhankelijke rapport zullen na voltooiing openbaar worden gemaakt en na ontvangst van de bevindingen gaat de UEFA vervolgstappen overwegen”, aldus de Europese voetbalbond. (ANP)

