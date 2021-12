De Franse VVD wil het Élysée veroveren met Valérie Pécresse

Pécresse (54) is kandidaat voor de presidentsverkiezingen die in april volgend jaar plaatsvinden. In de eerste ronde liet Pécresse brexit-onderhandelaar Michel Barnier en de oud-minister Xavier Bertrand achter zich. Zaterdag rekende zij in de tweede ronde af met een andere outsider, Éric Ciotti. Alleen de 113.000 partijleden mochten online hun stem uitbrengen.

De komst van Pécresse markeert het einde van een lange reeks hevige conflicten in de partij over personen en de koers. De sociaal-liberalen binnen de partij zochten de afgelopen jaren vaak hun toevlucht bij de beweging van president Emmanuel Macron. De conservatieven kwamen in verleiding juist over te stappen naar het Rassemblement National van Marine Le Pen. De laatste tijd oefent de radicaal-rechtse nieuwkomer Éric Zemmour grote aantrekkingskracht uit op een groot deel van de aanhang van LR. Dit deel verlangt terug naar de tijd dat de partij nog RPR heette, een eurosceptisch geluid liet horen, en meer uitgesproken conservatief was. “Ik ben de oude RPR, u bent van harte welkom”, zegt Zemmour bijna dagelijks.

Maar het gevaar van een leegloop lijkt voorlopig geweken, nu iedereen bij LR zich zonder enige wanklank achter Pécresse opstelt. Waar vroeger bij interne verkiezingen beschuldigingen over stembusfraude gebruikelijk waren, stonden Pécresse en Ciotti nu breedlachend naast elkaar. De partij is bovendien verenigd in een programma dat de nadruk legt op autoriteit, een harde aanpak van criminaliteit, minder immigratie, beter onderwijs en minder overheidsuitgaven. LR schaamt zich er niet meer voor om zichzelf rechts te noemen, zo vat Pécresse het nieuwe elan zelf samen.

De vraag is nu of het de oud-minister en presidente van de regio Île-de-France gaat lukken om zich in april te plaatsen voor de beslissende tweede ronde. Alle peilingen voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in april volgend jaar geven nu nog aan dat LR die gaat missen, net als in 2017. Pécresse scoort tussen de 10 en 12 procent en moet daarmee Zemmour en Le Pen voor laten gaan. Om de finale te halen zal zij ongeveer een score van 16 procent nodig hebben.

Mocht het haar lukken de finale te halen, dan kan dit een probleem zijn voor voor de grote favoriet, Emmanuel Macron. Pécresse verschilt in sociaal-economisch opzicht weinig van hem, en het feit dat zij de eerste vrouw is die het land kan gaan leiden sinds Frankrijk een parlementaire democratie is kan in haar voordeel werken. Pécresse omschrijft zichzelf als ‘tweederde Merkel, eenderde Thatcher’ en wil in de voetsporen treden van die twee vrouwen.

