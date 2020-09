De Franse onderwijsminister vindt een naveltruitje bij scholieren niet ‘republikeins’

Het naveltruitje, dat in de mode raakte vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw, is terug. Tot ongenoegen van sommige Franse scholen, die de crop top begin dit schooljaar in de ban deden. Ook al zijn de navels dan minder zichtbaar dan vroeger, omdat er nu vaak een rok of broek met hoge taille bij wordt gedragen.

De kledingvoorschriften, die het meestal ook hebben voorzien op de minirok, stuiten op verzet. Leerlingen riepen op tot massale ongehoorzaamheid om zo de ‘seksistische’ maatregel te saboteren. Want waarom gaat het altijd over de kleding van meisjes en nooit over de outfit van jongens? En als het zo is dat de naveltruitjes bij jongens voor onrust zorgen, is dat dan eigenlijk niet het echte probleem? Wordt het geen tijd jongens op te gaan voeden?

De druk om te reageren werd steeds groter voor de minister van onderwijs, Jean-Michel Blanquer. Maar toen deze zijn zegje deed, zorgde dat vooral voor veel hilariteit. “Iedereen zal begrijpen dat je in de klas correct gekleed moet zijn”, zei hij op de radio. Om daaraan toe te voegen: “Ik zou zeggen dat iedereen op een republikeinse manier gekleed moet gaan”.

Wat bedoelde de bewindsman in vredesnaam met republikeins? Misschien dat je voortaan naakt, met alleen de nationale driekleur over je schouders naar school moet, opperde de zangeres Jeanne Cherhal. Op Twitter demonstreerde ze hoe dat tenue, een verwijzing het iconische schilderij ‘La liberté guidant le peuple’ van Eugène Delacroix, er uit ziet. De centrale figuur op dit doek is een krijgshaftig, allegorisch personage met ontblote borsten, een vlag en een geweer. De grap van Cherhal werd herhaald in talloze varianten.

« On vient à l’école habillé d’une façon républicaine », paraît-il.

Bon lundi ! 😄🇫🇷 pic.twitter.com/yCUGIxCtX9 — Jeanne Cherhal (@JeanneCherhal) 21 september 2020

Kennelijk durfde Blanquer het woord ‘decent’ niet in de mond nemen en koos hij dus voor het veilige ‘republikeins’. Dat begrip gebruiken politici en gezagsdragers voortdurend om gevoelige termen te vermijden. Het is vaak een synoniem voor democratie, maar kan ook verwijzen naar goede omgangsvormen.

Hoe dan ook, de minister mocht uitleggen wat hij bedoelde. Nu was hij veel concreter. De beschuldiging van seksisme verwierp hij met kracht. ‘Als jongens een pet dragen, moeten ze die ook afdoen’. Bij de gelijkheid tussen de seksen hoort volgens hem ook dat je weet welke kleding bij welke gelegenheid hoort. ‘Het spreekt vanzelf dat je er op school anders uitziet dan op het strand, dat is een kwestie van gezond verstand. Het is net als met taal, het gaat om het juiste register. Een kind moet leren dat toon en woordkeus verschillen al naar gelang je te maken hebt met ouders, vrienden of leraren’.

Voor zijn laatste optreden haalde Blanquer een voldoende. Volgens opiniepeiler Ifop vindt 55 procent van de Fransen dat een verbod op het naveltruitje op zijn plaats is.

Lees ook:

‘Laten we bloot juist omarmen’

Nina van Bloois noemt zichzelf een vrije vogel, en dit kun je zien aan de manier waarop ze zich kleedt. Ze voelt zich goed in hoge hakken, een netpanty, een rokje en daarboven een crop top.