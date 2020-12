De files bij Dover zijn op Kerstavond nog niet over

Zeker 1500 vrachtwagenchauffeurs in en rond Dover, vastgelopen door het plotselinge sluiten van de grenzen, drukten dinsdag steeds gefrustreerder op hun claxons. In de stromende regen kregen ze voor de tweede dag op rij lange tijd geen antwoord op de vraag hoelang ze daar nog moeten staan, langs de kant van de weg in hun cabines. De meeste wagens zijn leeg, op de terugweg van het afleveren van een vracht naar het Britse eiland. De chauffeurs willen naar huis.

Dinsdagavond leek dan toch het verlossende woord te komen, in ieder geval voor reizigers: sinds middernacht mogen zij weer van Groot-Brittannië naar Frankrijk gaan, als zij een negatieve coronatest kunnen laten zien die maximaal 72 uur eerder is afgenomen. Dat geldt voor iedereen die in een van de 27 EU-landen woont.

Maar de regeling voor de wachtende truckers kon niet direct bekend­gemaakt worden, zo liet de Franse regering weten. Dat zou pas later op de avond gebeuren, zodat de chauffeurs nog in onzekerheid bleven. De rij stilstaande wagens rond Dover is inmiddels zo lang dat het onzeker is of de ­file nog voor Kerstavond is opgelost.

‘Kerst halen we niet meer’

Sommige chauffeurs ontdekten gisteren of eergisteren pas bij de haven van Dover dat ze niet verder konden. ‘French border closed’, staat daar in dikke oranje letters. Tegen journalisten van Britse kranten zeiden ze: ‘We willen naar huis. Kerst halen we misschien niet meer, maar laat ons dan tenminste met Oud en Nieuw onze familie zien.’

Ze klagen dat de radio geen nieuws brengt over de situatie, alleen een onophoudelijke stroom kerstliedjes. Toch was er gisteren de hele dag druk politiek overleg. Dat begon in de ochtend met een telefoontje van de Britse premier Boris Johnson naar de Franse president Emmanuel Macron. Maandagmiddag was er ook al overleg geweest. Johnson had toen meteen daarna in een persconferentie gezegd dat een oplossing nabij was, maar hij had te vroeg gejuicht.

Johnson en Macron waren het vrij snel eens over de voorwaarde waaronder de grenzen weer open kunnen: iedereen die naar Europa wil, moet zich laten testen. Maar er is was onenigheid over de details: waar de Fransen het liefst zouden zien dat iedereen een betrouwbare PCR-test ondergaat, wilden de Britten ook sneltesten gebruiken. ’s Avonds werd duidelijk dat beide testen gebruikt mogen worden, als ze maar gevoelig zijn voor de nieuwe Britse variant van het coronavirus.

Vervoer coronavaccins

Het bleef onduidelijk wat de Britten moeten doen als iemand positief test. Dan zou de chauffeur in quarantaine moeten, maar wat te doen met diens vracht? De Europese Commissie, die gisteren ook over de situatie vergaderde, adviseerde aan de EU-ambassadeurs dat essentiële reizen weer mogelijk moeten worden voor degenen die negatief testen. Daaronder valt ook het vrachtvervoer.

De Europese Commissie wilde er met name voor zorgen dat het goederenverkeer niet compleet vastloopt, waardoor ook het vervoer van coronavaccins in het gedrang komt. Maar de commissie vond ook dat burgers van het Europese vasteland, met een test, naar huis moeten kunnen reizen.

Veertig landen sloten de afgelopen dagen hun grenzen voor mensen die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is op grote schaal een nieuwe variant van het coronavirus aangetroffen, die zich veel sneller lijkt te verspreiden dan de variant die tot nog toe rondwaarde.

