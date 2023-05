De FBI is gepolitiseerd, zeggen geschorste FBI-agenten die geld krijgen van Trump-aanhanger

Waren het dappere klokkenluiders, de FBI-agenten die donderdag getuigden voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden? Of waren het slecht functionerende dienders die het geluk hadden dat hun arbeidsconflict een van de twee politieke partijen goed uitkwam?

Het was een zitting van het Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government, een groep die moet onderzoeken of federale organen, en dan vooral de politie, als wapen worden ingezet tegen politieke vijanden van de regering.

Die belaagden zijn duidelijk de Republikeinen, vinden de Republikeinen. En dat zou al heel lang aan de gang zijn. De belastingdienst keek bijvoorbeeld tijdens het presidentschap van Barack Obama kritisch naar een aantal liefdadige organisaties die vrijgesteld waren van belasting. Ze waren onder andere actief op politiek terrein, en dat mocht. Maar als dat de hoofdactiviteit was, dan zouden ze wel belasting moeten betalen. Volgens de Republikeinen werden er veel meer conservatieve dan progressieve groepen gecontroleerd.

Het werd een groot schandaal en er werden rechtszaken tegen de belastingdienst aangespannen. Tijdens het presidentschap van Donald Trump schikte de dienst die. Maar de FBI zag er, tot verontwaardiging van conservatief Amerika, geen strafzaak in.

‘Politie op hand van democraten’

Die federale politiedienst is dan ook zelf op de hand van de Democraten, vinden de Republikeinen. Ze wijzen op het onderzoek dat de FBI instelde naar mogelijke connecties tussen Rusland en de campagneorganisatie van Donald Trump tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Dat zou veel agressiever zijn aangepakt dan berichten over vals spel van de Democratische kandidaat Hillary Clinton tijdens die verkiezingen.

In eerste instantie kregen ze daarvoor weinig bijval, zelfs niet toen Trump eenmaal president was. De inspecteur-generaal van het ministerie van justitie onderzocht de zaak en stelde vast dat de FBI fouten had gemaakt, maar dat het onderzoek terecht was ingesteld.

Daarmee niet tevreden stelde Trumps minister van justitie William Barr een speciale aanklager aan, John Durham, die de hele zaak nog eens doornam. Die deed daar vier jaar over en oordeelde afgelopen week dat de FBI eigenlijk niet genoeg aanwijzingen had om een onderzoek te starten, hoogstens een vooronderzoek. Maar ook Durham concludeerde niet dat de FBI gepolitiseerd was en om die reden achter de Rusland-connectie aangegaan was.

En toch was dat zo, lijkt het uitgangspunt te zijn van de voorzitter van de onderzoekscommissie, Republikein Jim Jordan. Dat leidt tot harde aanvaringen met de Democraten, die uiteraard ook in de commissie zitten.

Donderdag kwam dat tot een uitbarsting in de hoorzitting met de drie getuigen.

Voor de Republikeinen was het duidelijk: die klokkenluiders hadden intern bezwaar gemaakt tegen de partijdigheid van FBI-onderzoeken naar bijvoorbeeld betrokkenen bij de aanval op het Capitool op 6 januari 2021 door Trump-aanhangers. Als represaille had de FBI-leiding hen geschorst of op een zijspoor gezet.

Hoezeer de dienst was ontspoord, sinds die zichzelf had omgevormd tot een inlichtingendienst na de aanslagen van 11 september 2001, schilderde Republikeins afgevaardigde Harriet Hageman uit Wyoming met een verwijzing naar de verhalen van Tolkien: “Het oog van Sauron heeft zich naar binnen gericht, met een withete intensiteit die alles op zijn pad wil vernietigen.”

‘FBI-medewerkers met arbeidsconflict’

Voor de Democraten was het al even duidelijk. Die agenten waren geen klokkenluiders, want daarvoor is er een speciale procedure, waarbij een agent die een misstand wil aankaarten naar het ministerie van justitie stapt, en dan bescherming krijgt. Die was niet gevolgd.

Het was volgens de Democraten dus juist andersom: dit waren FBI-medewerkers met een arbeidsconflict, dat sommigen van hen over zichzelf hadden afgeroepen door hun politieke opstelling. Een van hen had bijvoorbeeld intern gezegd dat het best wel eens waar zou kunnen zijn dat de FBI zelf achter de bestorming van het Capitool zat, om Trump en zijn aanhangers in een kwaad daglicht te zetten. En zulke figuren schilderden de Republikeinen nu ten onrechte af als helden.

Linkse media konden geen genoeg krijgen van Democratisch afgevaardigde Stacey Plaskett, uit de Amerikaanse Maagdeneilanden, die de Republikeinen voor de voeten wierp dat ze alleen in actie komen tegen de politie als die onderzoek doet naar witte, christelijke, conservatieve mannen, niet als zwarte burgers onevenredig vaak worden opgepakt of erger.

Volgens Plaskett willen de Republikeinen de FBI in diskrediet brengen en uiteindelijk opheffen, en daarmee gaan ze verder dan de linkse ‘defund the police’ beweging waar ze zo vaak tegen te hoop lopen.

Plaskett noemde de subcommissie een centraal verwerkingspunt van samenzweringstheorieën die de herverkiezing van Donald Trump mogelijk zouden moeten maken. En ze klaagde dat de Democraten in de aanloop naar de zitting bijna geen informatie kregen over wie de getuigen zouden zijn en wat ze zouden gaan zeggen.

Maar één spannend detail bleken ze wel te weten over twee van de getuigen. Of die een zekere Kash Patel kenden? Ja, die kenden ze. Of ze misschien van Kash Patel geld hadden gekregen? Ja, dat hadden ze, een donatie.

Dat vonden de Democraten veelzeggend. Patel werkt voor de campagneorganisatie van Donald Trump voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar; hij is een van degenen die namens Trump in tv-programma’s verschijnt om zijn standpunten uit te dragen.

Maar voorzitter Jim Jordan zag het probleem niet. “Die mensen hebben een gezin. Hoe wil je anders dat ze hun gezin onderhouden?”

