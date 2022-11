De extreme Republikein ‘generaal Bolduc’ schrikt de kiezers in New Hampshire niet langer af

Daar staat hij dan, de Republikeinse kandidaat voor de Senaat die de Democraten in New Hampshire zo dolgraag als tegenstander wilden hebben. Don Bolduc, dachten ze, is zo’n extreme Trumpaanhanger dat hun eigen zittende senator, de gematigde Maggie Hassan, het makkelijk van hem zou winnen.

De Democraten kregen hun zin: Bolduc won, na een mislukte poging in 2020, de Republikeinse nominatie. Maar tijdens een ontmoeting met kiezers op de golfclub van Peterborough (6400 inwoners) lijkt de voormalige generaal Bolduc, die vocht in Afghanistan, niet erg onder de indruk van zijn tegenstander. Terwijl hij zijn campagnethema’s bespreekt, wijst hij zo nu en dan onder luid gelach van het publiek naar de hoek, waar een bordkartonnen Maggie Hassan geen weerwoord heeft.

Bolduc kent dat gevoel zelf ook, zegt hij: “Zij heeft een campagnekas van 40 miljoen dollar, ik maar anderhalf miljoen. Ik kan niet tegen haar leugens op adverteren.”

Aan de peilingen is dat niet te merken. Bolduc en Hassan gaan nek aan nek. Waarmee New Hampshire tot ontzetting van de Democraten een van de staten is geworden die dinsdag beslissend wordt voor welke partij vanaf januari de zeggenschap heeft in de Senaat.

Spilzucht van de Democraten

Bolduc laat zich ook van zijn serieuze kant zien in Peterborough. Hij waarschuwt voor een gebrek aan fossiele brandstoffen als die niet in hoger tempo uit de Amerikaanse bodem worden gehaald. Hij schildert de zuidgrens af als een deur die wijd open staat voor immigranten. En hekelt de spilzucht van de Democraten, met voorbeelden van volgens hem idiote uitgaven waar Hassan voor heeft gestemd, al zullen die verstopt hebben gezeten in enorme begrotingswetten. “Onderzoek naar de vraag of Japanse kwartels meer promiscue worden als je ze cocaïne geeft. Kan ons dat iets schelen soms?” “Nee!!”, roept zijn publiek eensgezind.

Wat hij niet doet, is uitgebreid doornemen hoe in november 2020 Donald Trump door fraude de verkiezingen verloren zou hebben. Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen noemde hij dat ‘mijn onwrikbare standpunt’. Twee dagen nadat hij die gewonnen had en dus de kandidaat van zijn partij was geworden, trok hij dat in.

Geen woord ook over het vermeende schandaal in een school in Derry in New Hampshire, waar kinderen die zichzelf identificeren als kat een kattenbak ter beschikking zouden krijgen. Bolduc sprak er in oktober schande van, waarna de school hem verweet een broodjeaapverhaal te verspreiden.

Maar er blijven nog genoeg elementen uit de ‘cultuuroorlog’ over om de Democraten mee om de oren te slaan. Zoals het in conservatieve kringen rondgaande bericht dat de krijgsmacht het gebruik van woorden als ‘vader’ en ‘moeder’ verbiedt omdat die niet ‘genderinclusief’ zijn. “Laten ze zich liever zorgen maken over de duizenden zelfmoorden onder militairen. Of over het feit dat Duitsland ons middelbare schooldiploma niet meer accepteert voor toegang tot hun universiteiten.”

Grootste zorg

De Republikeinse bezoeker Greg Carter (30) uit Peterborough snapt wel dat ‘generaal Bolduc’ minder over Trump praat, nu hij ook kiezers moet proberen aan te spreken die geen doorgewinterde Republikein zijn. Maar zelf vindt hij dat het belangrijkste onderwerp. “Trump kreeg in 2020 12 miljoen stemmen meer dan in 2016, nooit vertoond. En op een of andere manier zou hij toch verloren hebben? Van Biden, die zich amper kan herinneren wat hij voor zijn ontbijt had. Dat is niet om grapjes over te maken, met de jaren minder scherp worden hoort bij het leven. Maar hij is ook al vijftig jaar een corrupt politicus.”

Nummer twee op Carters lijst van belangrijke thema’s is persoonlijker: “Ik word binnenkort vader. Ik geloof in God en in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Ik zie culturele pogingen om het gezin te ondermijnen. Mijn grootste zorg is: kan ik kostwinner zijn en mijn gezin beschermen in dit land en staan voor waarin ik geloof, zonder daarvoor te worden gestraft door mijn overheid?”