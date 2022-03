De Europese eensgezindheid over Oekraïne is alweer verdwenen

Daar was hij weer, de Europese kift. Twee weken lang zag de wereld een eensgezind Europa, dat razendsnel kon handelen. Een Europa dat sanctiepakketten lanceerde, wapens stuurde en geld vrijmaakte voor Oekraïne.

Het plan was om dat vol te houden, het idee van een gelijkgestemd Europa, maar zo eenvoudig ligt het niet. Eensgezindheid kost geld, dat niet oneindig beschikbaar is. Nu valt Nederland terug in zijn oude rol van remblok op al te groot Europees enthousiasme.

Maximumprijs voor gas

Zo kwam het, samen met Duitsland, tegenover de zuiderburen te staan. De Belgische premier Alexander De Croo was in Versailles met een voorstel om een maximumprijs voor gas vast te stellen. In zijn ogen is het de ideale oplossing om consumenten te beschermen tegen de hoge energieprijzen. Er stonden landen te juichen bij dat idee, zoals Griekenland. Niet Nederland.

Dat vreest dat zo’n maatregel de markt zodanig in de war brengt dat iedereen op de lange duur alleen maar slechter af is. “Daar zitten echt grote risico’s aan voor de langere termijn”, waarschuwde Rutte, nadat hij uren tussen de met bladgoud beklede muren van het paleis van Versailles met De Croo had zitten redetwisten. “Je weet niet wat het gevolg is voor de energiemarkt en je moet oppassen dat je niet het kind met het badwater weggooit.”

Uiteindelijk ging de top van 27 regeringsleiders in Versailles, donderdag en vrijdag, uiteen met een verklaring als vanouds. Over energieprijzen komt eerst een onderzoek, uitgevoerd door de Europese Commissie, daarna zien ze weer verder.

Over twee weken is er alweer een top

Dat weerzien is wel alweer snel, over twee weken, als de leiders elkaar in Brussel opnieuw twee dagen ontmoeten. Mocht dan gebleken zijn dat de risico’s die Rutte voorziet minder groot zijn, dan wil hij best van mening veranderen. “Er zijn geen taboes”, zei hij.

Maar eigenlijk vindt de Nederlandse premier energieprijzen vooral een zaak van de nationale regeringen.

Rutte was evenmin erg enthousiast over de woorden van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die vrijdagochtend zei dat Europa al in 2027 los van Russisch gas kan zijn. Rutte: “Ik heb in de loop der jaren geleerd dat je zoiets niet kan voorspellen. Mijn verwachting is niet dat Europa binnen een paar jaar helemaal zonder Russisch gas kan. Je hebt niet zomaar een kerncentrale gebouwd, dat duurt minstens vijf jaar. Je wil natuurlijk ook voorkomen dat je moet overgaan op energiebronnen die heel vervuilend zijn.”

Gevoelige kwesties

Rutte reageerde zelfs gereserveerd op de aankondiging van EU-buitenlandchef Josep Borrell dat een extra donatie van 500 miljoen uit het Europese vredesfonds wordt bestemd voor wapenleveranties naar Oekraïne. “Ik ken dat voorstel niet”, zei hij, terwijl even verderop zijn Duitse collega Olaf Scholz de gift beaamde.

Jammer dat de Europese saamhorigheid maar tijdelijk bleek, vindt Rutte het niet. “Europa is een werelddeel van 27 landen die heel verschillend over dingen denken. We hebben nu twee weken gezien hoe dingen snel kunnen gaan, maar nu praten we weer over gevoelige kwesties. Het is niet zo dat er opeens een heel nieuw Europa is waar we het altijd overal over eens zijn. Ik vind dat ook niet nodig.”

Lees ook:

Oekraïne ‘hoort erbij’ maar krijgt geen bliksem-lidmaatschap van de Europese Unie

Europa heeft het zwaar getroffen Oekraïne weinig te bieden. Het land krijgt geen bliksem-lidmaatschap van de Europese Unie. ‘Dat bestaat eenvoudigweg niet’, zo zei Mark Rutte.