‘De Europese Commissie hield Kroatië de hand boven het hoofd’

Kroatië heeft te weinig gedaan met EU-fondsen die waren bedoeld voor een beter toezicht op de grenspolitie. Vervolgens hebben ambtenaren van de Europese Commissie geprobeerd Kroatië uit de wind te houden na kritische vragen over deze kwestie vanuit het Europees Parlement. Dat meldde de Britse krant The Guardian maandag op basis van intern e-mailverkeer van de commissie.

Mensenrechtenorganisaties slaan al een tijdje alarm over misstanden aan de Kroatisch-Bosnische grens. In één geval zou zelfs op een asielzoeker zijn geschoten. De laatste melding gaat over een ernstig incident op 26 mei. Elf Pakistanen en vijf Afghanen zouden toen urenlang aan bomen zijn vastgebonden en gruwelijk zijn gemarteld door een groep in zwarte uniforms en bivakmutsen gestoken mannen.

Vervolgens werden die asielzoekers, van wie sommigen er duidelijk zeer slecht aan toe waren, door officiële politieagenten zonder enige medische verzorging terug de grens over gezet.

In december 2018 maakte de EU 6,8 miljoen euro vrij voor de Kroatische grenspolitie, op voorwaarde dat Kroatië met een deel ervan (300.000 euro) een toezichtsmechanisme zou instellen. Dat moest een menswaardige behandeling van asielzoekers garanderen. Uiteindelijk kwam minder dan een derde daarvan op de daarvoor bestemde plekken terecht.

Ambtenaar vreesde boze reacties

De Ierse Europarlementariër Clare Daly vroeg begin dit jaar om opheldering bij de Europese Commissie. Uit het interne e-mailverkeer dat The Guardian heeft ingezien, blijkt dat zeker één ambtenaar boze reacties vreesde als dit ‘schandaal’ naar buiten zou komen. Andere collega’s hamerden juist op een kritische benadering van Kroatië.

Aanvankelijk verstrekte de commissie in haar antwoord op Daly’s vragen niet meteen alle beschikbare informatie, aldus de Britse krant. “Schandalig”, laat Daly aan The Guardian weten. “Het lijkt erop dat de commissie samenspant met de Kroatische autoriteiten om zaken toe te dekken.”

In een reactie spreekt de commissie dat tegen. Door Daly’s vragen zouden juist extra pogingen zijn ondernomen Kroatië om opheldering te vragen.

Eind vorige week liet de Europese Commissie weten controleurs naar de grens te sturen om de situatie met eigen ogen te bekijken. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Kroatië is de jongste EU-lidstaat: het sloot zich in 2013 aan. Het land wil ook graag toetreden tot de Schengen-zone.

Lees ook:

Kroatië blijft uitzettingen van vluchtelingen ontkennen, maar deze beelden bewijzen anders

Kroatië dwingt vluchtelingen hardhandig de grens over, blijkt uit nieuwe beelden. Het land zegt dat politie niet gewelddadig is.