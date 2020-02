De Europese Commissie begint ‘de slag om industriële data’

Kunstmatige intelligentie, de verwerking en opslag van grote hoeveel­heden data: de Europese Unie wil wereldleider worden in het gebruik van nieuwe technologieën. Zo moeten ondernemingen uit de EU de concurrentie aangaan met het Amerikaanse Silicon Valley en Chinese bedrijven.

Europese bedrijven hebben de eerste slag op de digitale markt verloren, erkende Europees commissaris van industrie Thierry Breton, gisteren, bij de presentatie van de plannen. Maar nu ziet hij kansen voor Europese ­bedrijven om die data verzamelen, ­zoals het Duitse Siemens. “De slag om de industriële data begint nu.”

Hij doelt op gegevens die worden uitgewisseld door slimme apparaten, zoals koelkasten die de voorraden bijhouden en thermostaten die de temperatuur in huis regelen. Breton wil onder meer een samenwerking tussen bedrijven organiseren om al deze data te kunnen opslaan en uit te kunnen wisselen. Daarvoor zou twee miljard euro bijeengebracht moeten worden.

De privacy van de burger moet wel worden beschermd, zei Eurocommissaris Margrethe Vestager van mededinging. Bovendien moet voorkomen worden dat alleen commerciële partijen hun voordeel doen.

De Commissie wil een wettelijk ­kader voor toepassingen met een hoog risico, in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, bij politiewerk en in de transportsector. Ook wil de Commissie een ‘breed debat’ over de wenselijkheid van de toepassing van gezichtsherkenning.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) noemt de plannen hoop­gevend maar vindt dat de Commissie “de commerciële roof van onze data moet stoppen”.Het CDA is “voorzichtig positief” maar vraagt een “kraakhelder moreel kader”, aldus Jeroen Lenaers.

