De EU weet nog niet of, hoe en wanneer het Amerikanen (en andere reizigers) moet toelaten

Sinds het begin van de coronacrisis doet elk EU-land wat het zelf wil en is van coördinatie weinig sprake, maar nu is toch echt het moment aangebroken dat alle 27 landen één lijn moeten trekken.

Het gaat om de beoogde gedeeltelijke heropening van de EU-buitengrenzen met de rest van de wereld, per 1 juli, volgende week woensdag. Vandaag leverde overleg tussen de 27 EU-ambassadeurs nog geen overeenstemming op. Vrijdag volgt een nieuwe poging.

Die buitengrenzen zijn sinds half maart dicht voor niet-essentiële reizen. Wat zouden de criteria voor heropening moeten zijn? Welke landen mogen wel, welke niet? Dat is dezer dagen brandstof voor verhitte discussies en de spreekwoordelijke EU-verdeeldheid. Terwijl dit nou juist een terrein is waar die coördinatie bittere noodzaak is: als het ene land wel reizigers uit bijvoorbeeld China toelaat en het andere niet, komen de net geopende EU-binnengrenzen weer onder druk te staan.

Politiek het gevoeligst ligt de vraag of de EU-grens met de Verenigde Staten weer opengaat. Daar is de pandemie nog lang niet onder controle. De VS dreigen op dezelfde ‘zwarte’ lijst te komen als onder meer Brazilië en Rusland. Dat ligt diplomatiek uiteraard gevoelig.

Mogelijke maatstaven

De discussie over de criteria en de landenlijst gaat tussen rekkelijken en preciezen. Die eerste groep bestaat uit de EU-landen die sterk afhankelijk zijn van toerisme. Zij willen volgende week zo open mogelijk gaan om hun zomerseizoen nog enigszins te redden. Het andere kamp, waarin ook Nederland zit, maant tot voorzichtigheid. Die zou moeten blijken uit neutrale, wetenschappelijke criteria over besmettingsaantallen. Zo zou ook beter te verdedigen zijn dat handhaving van een inreisverbod vanuit de VS geen politieke achtergrond heeft.

Een mogelijke maatstaf is het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen (over de afgelopen twee weken) per 100.000 inwoners. Voor de EU bedraagt dat aantal volgens recente cijfers ongeveer 16; voor de VS 107, voor Brazilië 190 en voor Rusland 80. Maar er zijn tal van andere criteria te bedenken.

Bijkomend probleem is dat de ontwikkelingen binnen grote landen sterk uiteen kunnen lopen. Zo heeft New York het ergste achter de rug, maar veel andere Amerikaanse staten niet. China is als land inmiddels in veilige haven, maar de nieuwe besmettingsgolf in Peking zaait onrust.

Naast deze technische discussie over wetenschappelijke criteria is er wel degelijk een onvermijdelijk politiek element: de wederkerigheid. Sommige landen zeggen: als wij weer reizigers uit bepaalde landen toestaan, moeten zij dat ook weer doen met EU-burgers. Dat is een politiek proces. De Amerikaanse president Trump wekte in maart de woede van de EU met een onverwachts inreisverbod vanuit Europa. Dat verbod geldt nog steeds, hoewel de verspreiding van het virus in de VS daarmee bepaald niet is afgeremd.

Mogelijk compromis

1 juli nadert, dus de tijd dringt. Een mogelijk compromis is dat de EU volgende week opengaat voor slechts een kleine groep landen die als zeer veilig worden beschouwd, categorie Nieuw-Zeeland. Op die manier wordt de indruk weggenomen dat de EU een soort ‘as van het coronakwaad’ aanwijst, inclusief de VS. Het is de bedoeling dat de landenlijst vervolgens elke twee weken wordt bijgewerkt.

