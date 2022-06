De EU schrapt patriarch Kirill van voorgestelde sanctielijst onder druk van Hongarije

Onder druk van Hongarije schrapt de Europese Unie de geestelijk leider van de Russisch-orthodoxe Kerk, patriarch Kirill, van de voorgestelde en nog niet openbare nieuwe sanctielijst, melden EU-bronnen. De EU-ambassadeurs hebben over het zesde pakket, inclusief een embargo tegen Russische ruwe aardolie, overeenstemming bereikt tijdens een vergadering in Luxemburg.

Maandag bereikten de EU-leiders een politiek akkoord over de nieuwe strafmaatregelen, maar de lidstaten moesten nog wel de ‘technische details’ aftimmeren. Woensdag, toen de EU-ambassadeurs zich over het pakket bogen, ontstond er volgens ingewijden beroering bij andere lidstaten toen Hongarije ineens met de eis kwam Kirill van de lijst te schrappen.

De patriarch van Moskou is een belangrijke steunpilaar voor president Poetin. Hij steunt de invasie in Oekraïne volmondig. Volgens hem is de oorlog een ‘religieuze zuiveringsoperatie’. In zijn preken zegent hij de Russische soldaten.

Van alle EU-regeringsleiders staat de Hongaarse president Viktor Orbán bekend als het meest Poetin-vriendelijk. Toch stemde Hongarije tot voor kort zonder morren in met alle vijf eerdere EU-sanctiepakketten die sinds het uitbreken van de oorlog zijn doorgevoerd. Die knijpen de Russische economie al behoorlijk af.

