De EU of Rusland: wie stopt deze escalatie?

De oorlog om Oekraïne heeft in zes dagen politieke en militaire omwentelingen veroorzaakt in Europa die kort daarvoor ondenkbaar waren. Ga maar na: een ontwakend Duitsland dat wapens naar een conflictgebied stuurt. De Europese Unie die wapenleveranties financiert. EU-landen die vluchtelingen met open armen ontvangen. Het ene na het andere taboe is opeens geen taboe meer.

Wie deze revoluties vorige week om deze tijd had voorspeld, was voor gek verklaard. Je zou kunnen zeggen dat de posities die de (militaire) hoofdrolspelers Rusland en de Verenigde Staten in dit conflict innemen bekend zijn en blijven. Europa daarentegen is op drift geraakt. “De Europese veiligheid en defensie zijn de laatste zes dagen meer geëvolueerd dan in de afgelopen twee decennia”, constateerde EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement.

Intussen blijft de ene escalatie op de andere volgen, zonder zicht op een vreedzame oplossing. Niet alleen de bloedige oorlogsdaden in Oekraïne zelf nemen in intensiteit toe, ook de verbale agressie daarbuiten.

Lijfsbehoud

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov beschuldigde de Oekraïense regering in een toespraak tot de VN ervan dat ze kernwapens wilde bemachtigen. Dat zou een van de redenen zijn voor de Russische invasie: lijfsbehoud, in één moeite door voor de hele wereld. Die uitspraak past in het beeld dat Moskou graag van dit conflict schetst: dat van een in het nauw gebracht Rusland. Intussen blijft Moskou zelf expliciet dreigen met nucleaire oorlogsscenario’s.

Aan de andere kant staan westerse leiders die evenmin de-escalerende signalen afgeven, hoe lastig hun uitspraken ook zijn te vergelijken met die van de Russische aanvallers. De Navo-landen bijten van zich af met troepenversterkingen aan de oostflank. In Berlijn heeft zich een Zeitenwende voltrokken, een keerpunt in de buitenland-politiek van na de Tweede Wereldoorlog.

Bovendien wordt heel Rusland bedolven onder nooit eerder vertoonde economische sancties. De Franse minister Bruno Le Maire (economie en financiën) verklaarde dinsdag ‘de totale economische en financiële oorlog aan Rusland’.

‘Let op uw woorden, heren!’, tweette de Russische oud-president Dmitri Medvedev, tegenwoordig vice-voorzitter van de Russische Veiligheidsraad. ‘Vergeet niet dat in de geschiedenis van de mensheid economische oorlogen vaak echte oorlogen werden.’ Later op de dag trok Le Maire zijn sterke bewoordingen in. Hij zei dat het woord ‘oorlog’ niet in lijn was met de Franse ‘strategie van de-escalatie’.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 1 maart 2022

Doortastendheid

Ook in Brussel gebeuren rare dingen. De commissie-Von der Leyen trad eind 2019 aan als ‘geopolitieke commissie’. Tot een paar dagen geleden werd daar lacherig over gedaan. Nu is menig buitenstaander onder de indruk van de snelheid en doortastendheid waarmee de Europese Commissie (en daarmee de hele EU) een volwassen partij is geworden in dit conflict. De commissie legde niet alleen de hevigste sancties klaar, opeens lag daar ook 450 miljoen euro voor wapens en munitie, bestemd voor Oekraïne, afkomstig uit een sluimerend potje met de welluidende naam Europese Vredesfaciliteit.

Behalve lof voor die daadkracht is er ook vrees. Want de EU is geen organisatie die tevredenheid over de eigen prestaties voor zichzelf houdt. Tegenover Rusland voelt ze zich sterk en eensgezind, een ongekende luxe na bijna vijftien jaar waarin de ene interne crisis volgde op de andere. In die roes lijkt geen enkele Europese leider zich momenteel geroepen te voelen tot stille, de-escalerende diplomatie. Integendeel.

De bijbehorende vrees is dat dit conflict een escalatie-dynamiek gaat krijgen waarop zo langzamerhand iedereen in het Westen de greep aan het verliezen is. Tel daarbij op dat Rusland zich ook een houding moet geven tegenover dit nieuwe, assertieve Europa, en de onzekerheid is compleet.

Beeld Bart Friso

