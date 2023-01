De Emiraten willen een metaverse-leider worden, het enige wat ontbreekt zijn bezoekers

De overheid van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is druk met de verhuizing. Niet naar een nieuw adres maar naar een nieuwe wereld: het metaversum, ofwel de ­metaverse. Onder andere het ministerie van economische zaken en de toezichthouder voor ‘virtuele zaken’ van Dubai hebben hun kantoor er al geopend, de verwachting is dat andere overheidsinstanties zullen volgen.

De metaverse is een virtuele wereld waar je doorheen kan bewegen met een avatar, een digitaal poppetje. In de dromen van techondernemers ontstaat er in de toekomst een geïntegreerde virtuele omgeving waarin iedereen vanaf elk platform in kan loggen.

In de praktijk zijn er nu verschillende virtuele werelden, een soort websites waarmee je de ­metaverse in kan gaan, zoals The Sandbox of Decentraland. Die zijn niet met elkaar verbonden, ze hopen allemaal uiteindelijk dominant te worden. Mensen kunnen de platformen bezoeken terwijl ze een VR-bril dragen, waardoor het voor hen lijkt alsof ze écht in die wereld zijn. Wie niet genoeg geld heeft voor zo’n accessoire kan ook inloggen vanachter de laptop.

Als het aan sjeik Hamdan bin Mohammed Al Maktoum ligt – de kroonprins van Dubai – wordt met name ‘zijn' emiraat een ‘wereldwijde hub’ voor alle bedrijven, start-ups en investeerders die zich bezighouden met de metaverse.

40.000 ‘virtuele banen’

Dubai is, in tegenstelling tot buuremiraat Abu Dhabi, niet afhankelijk van de olie-inkomsten, en zet vol in op het ontwikkelen van sectoren die niets met fossiele brandstoffen te maken hebben. Naast het toerisme speelt de techsector een steeds grotere rol in het genereren van inkomsten. De speciale ‘metaverse-strategie’ van het emiraat beoogt dat de nieuwe sector in 2030 jaarlijks vier miljard dollar aan inkomsten oplevert en 40.000 ‘virtuele banen’ heeft gecreëerd.

Virtueel rondkijken in Seoul De VAE zijn niet de enige die inzetten op de metaverse. Ook Zuid-Korea heeft een nationale metaverse-strategie. Het land heeft het laatste jaar al miljoenen uitgegeven aan een vijfjarenplan voor een eigen metaverse waarin alle burgers straks op afstand hun gemeentezaken kunnen regelen en jongeren terecht kunnen voor therapiesessies. Ook zijn alle grote toeristische trekpleisters in hoofdstad Seoul nagebouwd, zodat deze vanuit huis bezocht kunnen worden en mogelijk inspireren om de stad ook eens in het echt te bezoeken.

Meerdere bedrijven zijn nu al bezig met rekruteren: zo wordt er onder andere gezocht naar een ‘modeontwerper’ om nieuwe outfits voor avatars te ontwerpen en een ‘event manager’ die verantwoordelijk is voor het organiseren van feestjes en bijeenkomsten in de nieuwe wereld.

Een groot deel van de banen is echter bedoeld voor een nieuw soort ambtenaar, die burgers vanuit de metaverse moet bijstaan. Het idee is dat iedereen met zijn of haar avatar binnen kan lopen bij een gemeentegebouw of een politiebureau die in de metaverse gevestigd zijn. Zo kan je een bepaalde vergunning aanvragen, of aangifte doen, zonder daarvoor het huis uit te moeten.

Naar het werk met een VR-bril op het hoofd

Eerst moeten de ambtenaren getraind worden in hun nieuwe virtuele baan; het besturen van de avatars vergt soms wat oefening. In de stad Ajman, in de buurt van Dubai, is het al zover; daar zijn inmiddels zeven agenten aangesteld die hun werkdag beginnen met een VR-bril op hun hoofd.

In Ajman zijn al een aantal politieagenten actief in de metaverse. Beeld YouTube

Hoewel de VAE al miljoenen hebben geïnvesteerd in de online verhuizing, vragen techexperts zich af of mensen wel zin hebben om in een virtuele wereld een vergunning aan te gaan vragen. Want dat kan ook via een ouderwetse website of de telefoon, wat voor veel mensen vertrouwd is.

Sommige bedrijven die de overstap al hebben gemaakt liggen er nu een beetje verlaten bij. In Decentraland kan je een bezoek brengen aan CBI, een bank gevestigd in Dubai, die vorig jaar met veel media-aandacht neerstreek in de metaverse. Wie de virtuele vestiging bezoekt wordt verwelkomd door een fraai interieur en een opzwepend muziekje, maar het loket van de bankmedewerkers is verlaten. Klanten zijn ook nergens te bekennen.

De bank CBI heeft een eigen vestiging in de metaverse waar je met je avatar een bezoek aan kan brengen. Beeld Decentraland

De bank is niet de enige desolate plek. Naast een aantal centrale punten op de kaart waar wat avatars rondlopen, is vrijwel de hele virtuele wereld uitgestorven. Het is een van de grootste problemen van de metaverse: ondanks alle hype eromheen lijkt er bijna niemand op af te komen.

Een datawebsite meldde dat Decentraland onlangs slechts 38 actieve gebruikers op één dag telde. Daarop reageerde het miljardenplatform fel, met de mededeling dat het gemiddelde maar liefst op 7091 dagelijkse gebruikers lag – nog altijd een erg laag aantal voor de ‘technologie van de toekomst’.

Ook luchtvaartpersoneel gaat de metaverse in

Maar als mensen geen zin hebben om vrijwillig de metaverse te betreden, dan zijn er altijd nog andere manieren om de bezoekersaantallen op te krikken. Bijvoorbeeld door de virtuele wereld in te zetten voor opleidingsdoeleinden. Zo werd op een groot congres rondom voedselveiligheid in Dubai vorig jaar in presentaties getoond hoe werknemers in de metaverse kunnen oefenen met het inspecteren van een keuken op goede hygiëne, of met het testen of een runderlapje goed doorbakken is.

Ook de minister van klimaat en milieu Mariam Al Muhairi deed mee; met VR-bril op nam ze de virtuele brandblusser ter hand en wist ze te voorkomen dat de virtuele keuken afbrandde.

Emirates, de nationale luchtvaartmaatschappij van de VAE, ziet ook heil in de nieuwe technologie. Dit jaar moeten er 4000 extra werknemers worden aangenomen die allemaal getraind zullen worden in de metaverse. Daar zullen allerhande situaties worden geoefend via de avatars: veiligheidsprocedures, noodsituaties, maar ook de interactie met passagiers.

Lees ook:

Vergaderen, gamen en praten we straks in een ‘metaverse’? Wel als het aan Facebook ligt

Facebook gaat 10.000 mensen in de EU aannemen om mee te bouwen aan de ‘metaverse’. Aan de wát?

Virtual reality houdt leerlingen bij de les. ‘Met een bril op is de schaamte weg’

Scholen zetten in toenemende mate virtual reality in als leermiddel. Docenten geven hoog op over de grotere betrokkenheid. ‘Nu doen ze allemaal mee.’