De Emiraten wil westerling aantrekken met nieuwe wetten: alcohol en samenwonen wordt toegestaan

Binnenkort kan iedereen in de Verenigde Arabische Emiraten alcohol drinken. Het systeem dat daarvoor eerst bestond, waarbij niet-moslims via een vergunning in het bezit mochten zijn van alcohol, wordt volledig geschrapt in een pakket progressieve wetswijzigingen dat dit weekend door sjeik Khalifa, president van het land, is goedgekeurd.

Het is slechts één van vele aanpassingen die zijn doorgevoerd. Zo heeft de regering het ook mogelijk gemaakt om samen te wonen zonder getrouwd te zijn, het scheidings- en erfrecht voor buitenlanders uitgebreid, en zelfmoord gedecriminaliseerd. Bovendien worden met dit pakket strengere straffen op seksueel grensoverschrijdend gedrag ingevoerd. Een andere ingrijpende maatregel is het schrappen van de wettelijke uitzonderingspositie van eerwraak.

Van eerwraak is sprake wanneer iemand wordt vermoord door iemand uit de eigen familiekring, of in opdracht van iemand uit de eigen familiekring, omdat het slachtoffer de familie-eer schade zou hebben toegebracht. Dit kan bijvoorbeeld zijn door vreemd te gaan, seks te hebben voor het huwelijk, een homoseksuele relatie aan te gaan, een gedwongen huwelijk te weigeren, of bepaalde kleding te dragen. Vooral vrouwen worden slachtoffer van eerwraak.

Levenslang of eventueel de doodstraf voor eerwraak

Hoewel eerwraak ook in conservatieve culturen vaak streng wordt afgekeurd, komt het op veel plaatsen in die kringen nog steeds voor. In sommige landen wordt eerwraak gezien als een verzachtende omstandigheid bij moord, waardoor er lagere straffen op staan. Dat was in de VAE ook het geval, tot nu. Voorheen stond op eerwraak een gevangenisstraf van tussen de drie en vijftien jaar, nu staat er dezelfde straf op als bij andere moordzaken; levenslang, of eventueel de doodstraf.

Volgens het staatspersbureau WAM laten de wijzigingen zien dat het land ‘zeer gecommitteerd is aan het beschermen van vrouwenrechten’. Het lijkt overigens niet bij alleen deze wijzigingen te blijven; zo zegt WAM dat de VAE ook van plan zouden zijn om andere ‘daden zonder slachtoffers’ te decriminaliseren, al gaven ze geen verdere details.

Volgens arabiste Samira Haddad van Het Grote Midden-Oosten Platform, passen deze wetswijzigingen in een trend van internationalisering in het land: “Bijna 90 procent van de inwoners van de VAE bestaat uit expats. Voor een groot deel zijn dat lagelonenwerkers uit Zuid-Azië, maar een klein deel bestaat ook uit rijke westerlingen. Die zijn van cruciaal belang voor de economie van het land.” Haddad denkt dat de regering vreesde dat westerlingen afgeschrikt zouden worden door te strenge wetgeving, en is dat een drijfveer achter de versoepelingen geweest: “Nu de olie begint op te raken, wordt het creëren van een nóg aantrekkelijker vestigingsklimaat en het vergroten van de aantrekkingskracht richting toeristen alleen maar belangrijker.”

De eerste vlucht met Israëlische toeristen in Dubai

Ook het zoeken van toenadering tot Israël past in die strategie, volgens Haddad. Nadat de Verenigde Arabische Emiraten in augustus voor het eerst diplomatieke banden met Israël smeedden, arriveerde dit weekend de eerste vlucht met Israëlische toeristen in Dubai, één van de zeven emiraten waaruit het land bestaat.

De demografie van de VAE kan ook een rol hebben gespeeld bij de wetswijzigingen, zegt Haddad: “Er wonen in de Golfstaten heel veel jonge mensen, die vernieuwing willen zien. Met name in Dubai waren de regels al langere tijd wat vrijer; dat dat nu naar de rest van het land wordt uitgebreid, zal door hen worden verwelkomd.” Haddad is nog terughoudend over het effect dat de progressieve tendens zal hebben: “In Saoedi-Arabië zag je de afgelopen jaren een zelfde ‘moderne’ ontwikkeling plaatsvinden, maar in de praktijk is er daar nog niet veel van terechtgekomen.”

