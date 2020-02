De emancipatie van de sherpa: in recordtempo naar de top van Mount Everest

Mount Everest blijft mensen uitdagen grenzen op te zoeken en te spelen met het lot. Maar heel uniek is het al bijna niet meer, een klimexpeditie naar de top van de hoogste Himalaya-berg. In de favoriete klimmaanden april en mei ontstaan er op de paden zelfs klimfiles. En dan wordt het tijd voor extremere uitdagingen.

Vier ervaren sherpa’s uit Nepal gaan voor een nieuw record. Ze willen in minder dan een week van het basiskamp naar de top op 8850 meter klimmen, en dat dus in de winter. “De laatste teams die de piek in de winter hebben bereikt, deden er twee maanden over. Wij zijn van plan om het in vijf dagen te doen”, zei teamleider Tashi Lakpa in Kathmandu, voor zijn vertrek naar het basiskamp.

De vier sherpa's die de recordpoging gaan wagen. Beeld AFP

Slechts een handvol klimmers bereikte in de winter de piek. De omstandigheden zijn extreem zwaar door de kou (het kan tot tientallen graden vriezen), felle wind, zware sneeuwval en ijzige paden. In 1980 stonden twee Polen als eerste ooit in dit op de top in de winter. De laatste succesvolle winterse expeditie vond in 1993 plaats.

Naar schatting ruim 6000 mensen waagden zich inmiddels aan een beklimming van de Everest; ruim driehonderd van hen overleefden het niet. De sherpa’s die maandag op pad gaan, zijn ervaren en goed voorbereid door veel training op hoogte, zei teamleider Lakpa. Zelf stond hij al acht keer op de top. Hij heeft nu ook een hoger doel. Ooit waren sherpa’s nederige dragers en gidsen in dienst van westerse klimmers. Lakpa wil laten zien dat sherpa’s uit de schaduw zijn getreden en records kunnen vestigen, als voltooiing van hun emancipatie.

