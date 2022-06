De eerste vliegende auto reist van werk naar kantoor

Over groene heuvels en onder blauwe luchten reist Tomasz Patan van zijn Italiaanse huis naar zijn kantoor in Toscane. De wind door zijn haren, en beneden hem zoeft de wereld voorbij. Patan was deze week de eerste forens die in een vliegende auto naar kantoor ging.

Het is een ‘gedenkwaardige gelegenheid’, jubelt Jetson, waarvan Patan medeoprichter is. Het Zweedse bedrijf debiteert dat de vliegende auto’s de toekomst zijn van het massatransport, dat vliegen gedemocratiseerd zal worden en dat straks iedereen het luchtruim kan kiezen in zijn eigen voertuig. “We zijn zeer toegewijd om ervoor te zorgen dat dit realiteit wordt”, aldus Patan.

Vliegende raceauto

Anders dan bijvoorbeeld privévliegtuigen kan de Jetson recht omhoog vliegen, en recht naar beneden om te landen. Dat maakt dat het voertuig in principe overal vandaan kan wegvliegen en overal kan landen. Een beetje als een helikopter. Alleen is het veel kleiner en, volgens het bedrijf, ontzettend gemakkelijk te besturen.

Het ding ziet er meer uit als een vliegende raceauto met propellers dan als de auto van de familie Jetson. Die zoefde in de gelijknamige Amerikaanse tekenfilmserie uit de jaren zestig en tachtig in vliegende ronde schotels met een glazen bol erop over het televisiescherm.

Raar haar

Alle ambities tot democratisering van het vliegen ten spijt, kost de Jetson voorlopig nog 83.000 dollar (ruim 78.000 euro). De gelukkige eigenaar heeft dan wel een vliegende auto met acht elektrische motoren, die 20 minuten kan vliegen en 102 kilometer per uur haalt.

Hij komt als een bouwpakket uw kant op, maar voor het in elkaar zetten zijn geen speciale gereedschappen nodig, aldus de fabrikant op de eigen website. ‘Als u de Jetson voor de lunch ontvangt, zult u voor het diner vliegen’, zijn de wervende woorden.

Het enige probleem dat dan nog overwonnen moet worden: de bestuurder krijgt er, met helm op, wel raar haar van.