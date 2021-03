De eerste migratiecrisis tekent zich af voor Joe Biden, met relatief veel jongeren aan de grens

Een ‘crisis’ aan de grens? Dat woord wil niemand uit de regering-Biden in de mond nemen. De enorme toename van het aantal asielzoekers aan de Amerikaanse zuidgrens is een ‘situatie’ of een ‘uitdaging’, zo valt in die kringen te beluisteren. Maar dat die uitdaging vrij fors is, dat blijkt wel uit het feit dat president Biden inmiddels de Fema heeft ingezet; dat is de federale dienst die normaal alleen in actie komt bij overstromingen, orkanen en andere grote natuurrampen.

Die Fema moet helpen bij het vinden van onderdak voor de vele minderjarige asielzoekers die de afgelopen weken het land binnenkwamen. Eigenlijk mogen kinderen maximaal drie dagen vastgehouden worden in detentiecentra van de grenspolitie, voor ze overgedragen worden aan opvangcentra, die weer contact proberen te zoeken met een familielid of voogd. Maar doordat de plotselinge toename van het aantal kinderen de opvangcapaciteit van het systeem ver te boven gaat, blijven die veel te lang in de veel te volle detentiecentra zitten, terwijl ze dagenlang geen douche of zonlicht te zien krijgen. “Geen plek voor een kind”, gaf minister van binnenlandse veiligheid Alejandro Mayorkas toe.

Kortom, binnen twee maanden zit ook Joe Biden opgescheept met ‘kinderen in kooien’, zoals het heette toen onder Donald Trump beelden van overvolle detentiecentra de natie schokten. Er is natuurlijk wel een verschil: bij Trump was het bewust beleid om de kinderen te scheiden van hun ouders en op te sluiten, terwijl de regering-Biden te maken krijgt met kinderen die onbegeleid asiel komen aanvragen.

Direct weer uitgezet

Maar Biden gaat hierin niet vrijuit, klinkt het nu onder rechtse critici van de president. Want hij versoepelde de regelingen voor migranten, terwijl hij de capaciteit niet op orde had.

Nu heeft de nieuwe president minder versoepeld dan vaak gedacht wordt door zulke critici, en door veel migranten die de afgelopen maand de tocht naar Amerika waagden. In februari verwerkte de grenspolitie zo’n 100.000 migranten, die zichzelf meldden of onderschept werden. Het hoogste aantal in tijden. Maar de overgrote meerderheid daarvan werd tegengehouden of direct weer uitgezet, tot hun grote ontzetting.

“Biden had het ons beloofd!”, citeert The New York Times een huilende vrouw, die slachtoffer werd van de valse geruchten die mensenhandelaren nu verspreiden over een open grens. Maar zeker zolang de coronacrisis voortduurt, handhaaft Biden een streng toelatingsbeleid.

Toch zijn er al wel wat scherpe kantjes afgevijld. Zo worden alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer direct uitgezet. Want, zo blijkt uit vele onderzoeken, die worden in Mexico vaak slachtoffer van bendes of andere criminelen. Maar als gevolg van die nieuwe regeling steeg het aantal minderjarige asielzoekers afgelopen maand sterk, sterker dan de regering kennelijk voorzien had.

Miljardensteun voor Centraal-Amerika

En dus werd de Fema te hulp geroepen, probeert Biden de capaciteit uit te breiden en wil hij snel werk maken van miljardensteun voor Centraal-Amerika om de oorzaken van immigratie aan te pakken. Ook werden de voorwaarden om je als voogd aan te melden voor een minderjarig familielid versoepeld. Maar het ei van Columbus is duidelijk nog niet gevonden.

Ook Donald Trump ruikt een politieke kans, en roerde zich onlangs al. Biden heeft zijn erfenis van een veilige grens te grabbel gegooid, liet hij weten. Bidens woordvoerder reageerde kortaf: “We nemen geen advies aan van oud-president Trump over immigratiebeleid, dat onder hem niet alleen inhumaan was, maar ook ineffectief”.

