De eerste gaten verschijnen in Trumps gloednieuwe grensmuur

De Nederlandse webwinkel CoolBlue meldt dat een reciprozaag geschikt is ‘voor het wat grovere zaagwerk, zoals het afzagen van dikkere takken en kunststof- of metalen buizen’. Aan dat rijtje praktische toepassingen kan nu ook het ‘saboteren van een Amerikaans-Mexicaanse grensmuur’ worden toegevoegd.

Want er zijn de afgelopen tijd flink wat gaten ontdekt in de gloednieuwe stukken muur die de Amerikaanse regering aan de grens met Mexico heeft neergezet. Groot genoeg voor een volwassene om doorheen te sluipen. En volgens anonieme ambtenaren die de Washington Post citeert, worden die gaten door Mexicaanse bendes gezaagd met een simpele reciprozaag met een speciaal opzetstuk, vanaf ongeveer honderd euro te koop in de meeste bouwmarkten.

De regering-Trump wil het nieuws officieel niet bevestigen, maar voldeed ook nog niet aan een openbaarheidsverzoek van de krant over de beschadigingen. De muur is dan ook van groot symbolisch belang voor president Trump; het was in 2016 zijn belangrijkste verkiezingsbelofte.

Veel nieuwe grensmuur is er nog niet gebouwd, omdat de Democraten in het Congres daar tot nu toe voor zijn gaan liggen. Maar Trump vernieuwde wel veel verouderde stukken grensafscheiding. Technisch gesproken gaat het daarbij niet om muren, maar om stalen hekken. Smokkelaars zagen de tralies aan de onderkant af, en kunnen ze vervolgens wegbuigen, omdat ze zo lang zijn, leggen technische experts uit aan de Washington Post. Door de tralies later weer terug te buigen, valt het gat niet zo op.

De bronnen van de Washington Post merken op dat de oude hekken nog makkelijker te saboteren waren. Het is de bedoeling dat er binnenkort ‘trillingssensoren’ in alle grenshekken worden geïnstalleerd om zagende smokkelaars op heterdaad te kunnen betrappen.

