De eens gevierde Spaanse koning Juan Carlos wankelt als nooit tevoren

Tonnen zwart geld die Spanje werden binnengevlogen. Schimmige fiscale constructies in Zwitserland en op de Bahamas. En een Duitse minnares die tientallen miljoenen euro’s kreeg toegestopt. Het zou allemaal georganiseerd kunnen zijn door Juan Carlos I (82), de eens gevierde koning van Spanje die zes jaar terug afstand deed van de troon.

De afgelopen weken volgen onthullingen in Spaanse kranten over een omvangrijke corruptiezaak, waar de vorst bij betrokken zou zijn, elkaar in hoog tempo op. Het koningshuis onder leiding van zijn zoon, koning Felipe VI, komt daardoor steeds verder in het nauw en zal naar verwachting op korte termijn maatregelen treffen tegen de verguisde monarch om als instituut uit de wind te blijven.

In de jaren zeventig en tachtig had Juan Carlos juist nog een halve heldenstatus toen hij na de Franco-dictatuur (1939-1975) als kersverse vorst tijdens de woelige transitie­jaren Spanje de democratie in leidde. Maar toen Spanje al lang en breed in de EU en de Navo zat, kwam de populariteit van het koningshuis langzaam maar zeker in een vrije val ­terecht.

Meeste Spanjaarden zagen Juan Carlos het liefst vertrekken

Geruchten over talloze minnaressen en corruptie verzwakten het imago van de vorst. Een tonnen kostende luxe jachttrip in Botswana tijdens de financiële crisis, terwijl gewone Spanjaarden in de rats zaten, beschadigde zijn reputatie alleen maar meer. Evenals de corruptieaantijgingen tegen zijn eigen dochter, prinses Cristina en schoonzoon Iñaki Urdangarín, die in 2018 tot bijna zes jaar cel werd veroordeeld. Toen Juan Carlos in 2014 het stokje doorgaf aan zijn zoon Felipe VI, zag 65 procent van de Spanjaarden hem dan ook maar al te graag vertrekken.

Het huidige schandaal waar Juan Carlos in verzeild is geraakt, draait om een vermeende betaling uit 2008 van 100 miljoen dollar van ­Saudi-Arabië op een Zwitserse bankrekening. De betaling die gelinkt wordt aan Juan Carlos zou verband houden met de aanbesteding van een prestigieus miljardenproject van een hogesnelheidslijn naar Mekka dat gegund werd aan Spaanse ­bedrijven.

57 miljoen voor maîtresse

De Spaanse online krant El Confidencial meldt nu dat de koning jarenlang vanuit Zwitserland tonnen contant geld liet binnenvliegen. Vlak voordat de gewraakte bankrekening in 2012 werd gesloten, zou 57 miljoen euro zijn overgemaakt aan zijn vermeende maîtresse Corinna Larsen, die spreekt van een ongevraagde gift. In Zwitserland en in Spanje wordt de zaak inmiddels onderzocht. Maar dat vermindert de druk op het koningshuis nauwelijks.

De Spaanse politiek zit met de kwestie in haar maag. Premier Pedro Sánchez liet vorige week weten ‘bezorgd’ te zijn over de zaak. Dinsdag zinspeelde een regeringswoordvoerder op aanstaande maatregelen tegen Juan Carlos.

Daar heeft zijn zoon, die bij zijn troonsbestijging de ondankbare taak meekreeg het geplaagde Spaanse koningshuis toekomstbestendig te maken, als hoofd van het koninklijk huis een grote hand in. Eerder dit jaar liet Felipe al weten zijn vaders erfenis af te wijzen en kortte hij ­Juan Carlos op zijn jaarlijkse toelage. Nu zinspelen Spaanse media op het afnemen van de titels van Juan Carlos of een mogelijk gedwongen vertrek van de gevallen vorst uit het ­koninklijk paleis in Madrid, het Zarzuela, of zelfs uit Spanje.

