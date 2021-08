De echte moeilijkheden komen nog, waarschuwt de Griekse premier Mitsotakis

Griekenland heeft steeds meer moeite de bosbranden onder controle te krijgen. Door de aanhoudende hitte en droogte woeden er inmiddels 150 door het hele land. Tientallen dorpen zijn ontruimd. En de zware tijden zijn nog niet voorbij, waarschuwde premier Mitsotakis gisteren tijdens een televisietoespraak. Verwacht wordt dat er vandaag een sterke wind opzet die het vuur kan aanwakkeren. Zes regio’s, waaronder Attica waar ook hoofdstad Athene deel van uitmaakt, worden extra in de gaten gehouden. Bewoners van het vluchtelingenkamp Malakasa, iets ten noorden van Athene, zullen worden geëvacueerd.

Het vuur ten noorden van Athene laaide gistermiddag weer op. Opnieuw werden meerdere buitenwijken geëvacueerd. Ook dreigt de stroom in delen van Athene uit te vallen. Eerder verwoestte de brand meer dan honderd huizen en bedrijven.

Te heet voor blusvliegtuigen

Op het eiland Evia, ten noordwesten van de hoofdstad, woeden enkele van de hevigste branden. Het is er te heet voor blusvliegtuigen om ze vanuit de lucht te bestrijden. Negentig mensen moesten per boot vanaf het strand worden geëvacueerd. Meer dan 150 huizen zijn daar in de as gelegd.

Ook op het schiereiland Peloponnesus is het mis. Diverse dorpen zijn in allerijl ontruimd, onder meer rond de historische opgraving Olympia, een van de belangrijkste toeristische attracties van het land. Op die plaats vonden vanaf 667 voor Christus gedurende meer dan duizend jaar de Olympische Spelen plaats. Het Unesco-werelderfgoed daar is veilig, zei de Griekse premier, die er gisteren op bezoek ging. “Als er ook nog maar een paar mensen zijn die vraagtekens plaatsen bij klimaatverandering, dan nodig ik ze uit om hier te komen en te zien hoe intens het is wat hier gebeurt.”

Een brandweerhelikopter dropt water op het vuur bij een bos bij Kryoneri, nabij Athene. Beeld EPA

Ernstigste hittegolf sinds 1987

De oorzaak van de branden is niet bekend, maar ze worden toegeschreven aan onachtzaamheid en menselijk handelen. Tegelijkertijd gaat Griekenland gebukt onder de ernstigste hittegolf sinds 1987, met temperaturen die al dagenlang boven de 40 en op enkele plaatsen zelfs boven de 45 graden uitkomen. Weliswaar zal de verwachte wind voor een paar graden verkoeling zorgen, maar doordat de grond kurkdroog is, wordt het risico op uitbreiding van de branden alleen maar groter. En de zomer duurt nog lang, met augustus traditioneel als een maand met veel wind.

“De echte moeilijkheden moeten nog komen”, zei premier Mitsotakis. Het leger is ingezet om op de grond en vanaf de lucht te helpen het vuur te bestrijden, maar ook om beginnende branden snel te lokaliseren. Verder leveren Frankrijk, Zweden en Cyprus brandweerlieden en materieel.

Zwartepieten

Er is volgens schattingen dit jaar al meer dan 12.500 hectare land in Griekenland door brand verwoest, meer dan in heel 2020. Door de rook is het in grote delen van het land heiig en regent het as. Bewoners in delen van Athene wordt aangeraden alleen met mondkapje de straat op te gaan. Intussen is het traditionele zwartepieten over de schuldvraag begonnen, waarbij regering en oppositie elkaar nalatigheid verwijten in de vorige respectievelijk huidige regeringsperiode.

Ook gebruikelijk is dat onafhankelijke experts wijzen op structurele problemen: gebrekkig bosbeheer in combinatie met rommelige of een volstrekt gebrek aan ruimtelijke ordening, die preventie en bestrijding lastig maken. Dat deden die deskundigen ook in 2018, toen tijdens een korte maar hevige brand het dorp Mati nabij Athene ingesloten raakte en 100 inwoners om het leven kwamen.

Bewoners en bedrijven in lommerrijke gebieden kunnen zelf ook meer doen om brand te voorkomen. “De bomen hangen letterlijk over huizen heen, ze hebben geen waterreservoirs, en evenementenlocaties in het gebied hebben geen blusinstallaties”, zei hoogleraar natuurrampenbestrijding Efthymis Lekkas van de Universiteit van Athene op tv-zender Skai. “Niemand heeft watertanks en iedereen wacht op de brandweer om ze te komen redden als er iets gebeurt.”

Lees ook:

Hitte in Zuid-Europa zorgt voor uitzonderlijk veel bosbranden. ‘Alleen al in juli hebben we er 1584 gezien’

Duizenden bewoners moesten Athene ontvluchten, en ook elders in Zuidoost-Europa zorgt de hitte voor grote problemen.