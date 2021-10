De échte American Dream? Achtbaanfanaat at zes jaar lang zo goed als gratis in pretpark

Wellicht is het de échte American Dream. Een 33-jarige ingenieur en achtbaanfanaat uit Californië at zes jaar lang tweemaal daags in het pretpark Six Flags. Ieder jaar kocht hij een jaarabonnement voor 150 dollar (ongeveer 130 euro), waarmee hij toegang verkreeg tot het park en er ook gratis mocht lunchen en avondeten. Zijn favoriete gerecht was de ‘Thanksgiving Dog’: een hotdog van kalkoen met cranberrysaus en een scheutje mayonaise.

Met het geld dat hij bespaarde, loste hij zijn studieschuld af, trouwde hij en kocht hij een huis. Nadat zijn vrouw bij hem was komen wonen, bracht de ingenieur het aantal bezoekjes aan het pretpark terug naar drie of vier keer per week, omdat ‘zijn vrouw niet zo van achtbanen houdt als hij’, zo vertelde hij het Amerikaanse MEL magazine. Hoeveel kilo’s de man in de zes jaar aankwam, is niet bekend.

