De Duitse kerstmarkten waren al afgelast, nu de vraag: hoelang blijft de ‘glühwein-tippelzone’ nog bestaan?

Op het Senefelderplatz in Berlijn staan dit jaar voor het eerst kraampjes met crêpes, goulash, bratwurst en het drankje dat niet mag ontbreken in de Duitse winter: glühwein. De drieduizend kerstmarkten in het land gaan dit jaar niet door vanwege de pandemie. Maar gesloten restaurants en bars hebben een manier gevonden om de kerstsfeer toch naar de stad te halen. Met een provisorisch kerstkraampje voor de deur redden ze zowel de Kerst in de stad, als hun verloren inkomsten.

Door de hele stad ontstaan zo wandelroutes, die de Berlijnse media de ‘Glühwein-Strich’ hebben genoemd, wat zoiets betekent als ‘glühwein-tippelzone’. Berlijners lopen in groepjes langs de gedimde lichten, kijken verlangend naar de stomend warme beker zoete drank en worden langzaam aangeschoten. Drie oudere dames in dikke gewatteerde jassen giechelen als ze de term horen. “Wij gedragen ons netjes hoor”, zegt Cornelia Salomon. “Wij drinken er maar eentje, na werk.”

De term is grappig bedoeld, maar er klinkt ook enige afkeuring in door. Niet alle Duitsers vinden de glühweinkraampjes nog verantwoord. Vrijdag werden bijna 30.000 nieuwe besmettingen in het land geteld, zo’n zesduizend meer dan een week ervoor. Ook de politiek maakte zich de afgelopen week zorgen over de drukte rondom de glühweinkraampjes. In steden als Hamburg en Leipzig zijn ze daarom verdwenen, en ook Berlijn overweegt een verbod.

Iedereen mist de kerstmarkten dit jaar

De vriendinnen zouden het jammer vinden. Alle drie missen ze de kerstmarkten dit jaar, dé plek waar Duitsers tijd met familie en vrienden doorbrengen in de weken voor kerstmis. “Het is hier zo gezellig met de lichtjes, dat geeft toch een beetje een kerstgevoel. Maar als Mutti zegt dat het niet kan, dan doen we het niet”, zegt Sabine Hoffman, verwijzend de bijnaam van bondskanselier Merkel: Mutti, ‘moeder’.

Voor het eerst in de pandemie leek Mutti woensdag radeloos. Met overslaande stem en een uitzonderlijk vurige toon probeerde ze het parlement te overtuigen van de noodzaak direct in te grijpen met verdere sociale beperkingen. Ook politici als binnenlandminister Horst Seehofer willen niet wachten met een strengere lockdown: “Als we wachten tot Kerst, dan zullen we maanden moeten vechten tegen hoge aantallen besmettingen.”

Het is een grote teleurstelling voor de Duitsers die rekenden op een wat vrijere kerstmaand. In november, toen het land in een gedeeltelijke lockdown ging, werd hen beloofd dat zij met Kerst de teugels wat konden laten vieren. Ook voor de gesloten restaurants en bars, die hoopten op extra inkomsten, is het een domper. “Ik weet hoe moeilijk dat is, ik weet hoeveel liefde is gestoken in de glühwein- en wafelkramen”, sprak Merkel hen toe. “Dat doet mij werkelijk pijn in het hart.”

‘Glühwein brengt mensen weer even samen’

Op de hoek van de Kastanienallee is duidelijk te zien dat Mike Darwish en Osman Mehmet veel liefde in hun feestelijke kraam gestoken hebben. De stal hangt vol met knipperende kerstverlichting, een groot blauw verlicht rendier is het pronkstuk op de toonbank en ze hebben speciaal een professionele popcornmachine aangeschaft. Inclusief dreunende muziek uit de speakers doet hun kraam niet onder voor een kerstmarktkraam op Alexanderplatz. “We willen de mensen toch een beetje een kerstgevoel meegeven”, zegt Mehmet.

Zijn pizzeria verkoopt tijdens de lockdown niet zo goed als andere pizzeria’s. In zijn zaak geen culinaire pizza’s, zoals elders in het stadsdeel Prenzlauer Berg. Met hele pizza’s voor vier euro per stuk was de zaak voor de pandemie een populaire ontmoetingsplek voor de jeugd van de buurt. “Die jongens belden elkaar dan en kwamen hier op de tafels voor de deur pizza eten”, vertelt Darwish. “Nu zitten die allemaal achter de playstation. Het is jammer, die pandemie neemt heel wat menselijks weg. Maar de glühwein helpt, dat brengt mensen weer even samen.”

Daarbij gaan ook de zaken in de straat door de glühweinverkoop weer even goed. Sinds het begin van de lockdown heeft Kaffee Marlene nauwelijks klanten, maar nu zo’n honderd per dag. “Normaal komen gasten bij ons ontbijten of een gebakje eten”, zegt eigenaar Inan Simsek. “Maar wie wil er nu ontbijt afhalen? Onze redding is de glühwein, meer inkomsten hebben we niet.” Hulp van de overheid krijgt hij wel, maar voor hoe lang is nog de vraag. De regering waarschuwde een week geleden dat de steun niet eindeloos door kan blijven gaan.

Of het in Berlijn de glühweinkraampjes gaat sluiten is nog niet zeker, maar voor de deur van Kaffee Marlene hopen ze het kerstgevoel nog even vast te kunnen houden. De lange blauwe haarextensies van de 18-jarige Chiara Marx wapperen terwijl ze Glühwein inschenkt en meedanst op het kerstnummer dat uit de speakers knalt. “In Berlijn vinden we altijd wel een manier om te kunnen doen wat we willen”, zegt tevreden, terwijl ze bekers stomende drank aan drie vrienden overhandigt. “Maar in januari zullen we daarvoor moeten boeten”, zegt klant Max Zaun.

