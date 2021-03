De Duitse christendemocraten zijn in paniek, de ‘coronabonus’ lijkt niet meer zo vanzelfsprekend

De Duitse christendemocratische partij CDU staat te trillen op haar grondvesten. Nadat de partij zondag bij deelstaatverkiezingen in Rijnland-Palts en Baden-Württemberg ongenadig op haar donder kreeg, is niets meer uitgesloten. Politieke opponenten van Angela Merkels partij speculeren nu openlijk over de mogelijkheid dat een volgende regering misschien wel helemaal zonder christendemocraten kan worden gevormd.

Olaf Scholz, de leider van de sociaaldemocratische SPD die ook graag bondskanselier zou worden, zei zondagavond meteen dat nu dat in Baden-Württemberg mogelijk is, er ook landelijk een regering zonder CDU zou kunnen komen. Een stoplichtcoalitie, zoals dat daar heet, met de groenen, de sociaaldemocraten en de liberalen. De landelijke peilingen hoeven nog maar een klein beetje te veranderen.

Charismatische leiders

Want ook al is het de grootste partij van het land, het CDU moet zich terugvechten naar de kiezersgunst en snel een beetje. Eind september zijn de landelijke verkiezingen. Naar buiten toe leek de partij zondagavond nog zelfverzekerd. Niets aan de hand, zei algemeen secretaris Paul Ziemiak. De twee deelstaten waar nu verkiezingen waren hadden nu eenmaal bijzonder charismatische leiders, die in deze tijden van crisis het vertrouwen van de kiezer hadden gekregen. Het verlies van het CDU was ‘teleurstellend’, maar geen ramp.

Maar intussen weet niemand hoe het CDU in de komende zes maanden aan een sterke kandidaat zou moeten komen die de kiezer wél bevalt. Op 26 september zijn de landelijke verkiezingen, en het plan was dat de opvolger van Angela Merkel dan moeiteloos de bondskanselier werd. Het CDU, dat is immers de partij die enorm veel vertrouwen geniet als het gaat om crisismanagement. Die zou, was eerst de gedachte, een ‘coronabonus’ innen vanwege de superstrakke pandemie-aanpak van Duitsland, maar nu is de vraag of dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend is.

De Duitse kiezer ergert zich groen en geel

Dat covid-management van dit moment, daar ergeren de Duitsers zich groen en geel aan. De corona-aanpak is een volslagen warboel geworden, met mislukkend test- en vaccinatiestrategieën, een slome inentingscampagne en een groeiend aantal volksvertegenwoordigers dat tegen de lamp liep omdat hun morele kompas niet helemaal zuiver stond afgesteld. Parlementsleden van het CDU, en ook van zusterpartij CSU, hebben zichzelf tonnen aan bemiddelingsgeld toebedeeld bij de overheidsaankopen van mondkapjes.

Een stevige, zelfverzekerde leider met charisma zou de boel alsnog vlot kunnen trekken, maar ook daaraan schort het. De CDU-leden, die eerst hun vertrouwen gaven aan Annegret Kramp-Karrenbauer, moesten nadat zij zich had teruggetrokken opnieuw een leider kiezen. Nu is de in januari gekozen Armin Laschet CDU-leider, maar aan die keus wordt ook getwijfeld. Is hij niet te weinig uitgesproken, te bleek, en misschien ook te veel een man uit het Merkel-tijdperk?

Nu is Laschet nog maar partijleider. Het plan was hem rond Pinksteren als kandidaat-bondskanselier te lanceren, waarna hij een zomer lang campagne kon voeren. Maar nu het CDU zo zwak staat, lijkt het opeens ook mogelijk dat CSU-leider Marcus Söder er met de kanselierskandidatuur vandoor gaat. Het zou een afgang van jewelste zijn, maar als er niets gebeurt, dan moeten de grote Duitse christendemocraten ook daaraan wennen.

