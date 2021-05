De druk op Tokio om de Spelen vaarwel te zeggen neemt toe

De Japanse regering staat onder druk om de Olympische Spelen niet door te laten gaan, vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen. In de media klinken oproepen tot afstel. De gouverneurs van grote steden vragen om verlenging van de noodtoestand tot eind juni. Dat komt gevaarlijk dicht bij de officiële start van de Spelen op 23 juli.

De krant Asahi Shimbun riep woensdag in het commentaar op tot het afgelasten van het sportevenement. Dat legt gewicht in de schaal, want Asahi is een officiële partner van Tokio 2020, zoals de Spelen nog steeds heten nadat ze een jaar geleden werden uitgesteld vanwege corona.

Toen was de epidemie vooral een buitenlands probleem, maar nu grijpt het virus ook in Japan om zich heen. De Verenigde Staten riepen hun burgers maandag op voorlopig niet naar Japan te reizen.

Met een oplage van ongeveer 6,5 miljoen exemplaren is de Asahi Shimbun een invloedrijk medium in Japan. Heel jammer als de Spelen niet doorgaan, maar de volksgezondheid gaat voor, schrijft de krant onder de kop ‘Premier Suga, gelast de Olympische Spelen deze zomer alstublieft af’.

Honderdduizend atleten en begeleiders

De regering houdt vol dat de Spelen veilig gehouden kunnen worden, maar dat is volgens de krant ‘helaas niet de werkelijkheid’. Ook al mogen er geen buitenlandse bezoekers aanwezig zijn, er komen straks naar schatting ongeveer honderdduizend atleten en begeleiders naar Japan. Het risico op verdere verspreiding van het virus is gewoon te groot.

Ondertussen vragen de gouverneurs van onder meer Tokio en Osaka, steden met samen tientallen miljoenen inwoners, om verlenging van de noodtoestand met een maand. Dat klinkt ernstiger dan het is, want in Japan zijn restaurants en winkels nog open, alleen de openingstijden zijn aangepast.

Het land deed het tot voor kort vrij goed in de coronapandemie en de besmettingscijfers zijn nog altijd lager dan in veel westerse landen. Maar die cijfers lopen wel op en de ziekenhuizen staan al onder druk. De gouverneurs van de grote steden waarschuwden dat zij straks geen bedden kunnen vrijhouden voor zieke sporters. Organisaties van artsen riepen eerder al op tot het afgelasten van de Spelen.

Een bijkomend probleem is de trage start van de inentingscampagne in Japan. Op dit moment is slechts een paar procent van de bevolking gevaccineerd. Met het openen van grote vaccinatiecentra moet het tempo omhoog. Eind juli zijn volgens de plannen de meeste ouderen ingeënt. Maar het wantrouwen tegen de prikken is vrij groot.

Afgelasten gaat heel veel geld kosten

Een meerderheid van de Japanners voelt volgens peilingen weinig meer voor het sportevenement. Een belangrijk signaal voor premier Yoshihide Suga, die niet erg populair is. Naar verwachting verlengt hij nog deze week de noodtoestand, de krant Asahi Shimbun noemt dat besluit ‘onvermijdelijk’.

Het laatste moment waarop de Spelen nog afgelast kunnen worden, komt ondertussen dichterbij. Volgens kenners van het sportevenement kan dat op zijn laatst een maand van tevoren gebeuren, al was het maar omdat vanaf dat moment veel atleten met hun begeleiders en internationale media naar Japan komen.

Afgelasting brengt grote kosten met zich mee, volgens het Japanse onderzoeksbureau Nomura zou de schade veertien miljard euro bedragen. Maar de Spelen laten doorgaan, met het risico van besmettingen en claims, kan nog duurder uitpakken.

Lees ook:

Japan wil snel vaccineren, maar inwoners aarzelen: ‘Ik ben banger voor de bijwerkingen dan voor het virus’

Vanwege een lichte toename van het aantal coronabesmettingen geldt voor een deel van Japan de noodtoestand. Een deel van de bevolking maakt zich zorgen om het trage vaccineren, maar er is ook weerstand tegen de prik.