De drijvende lichamen in de rivier Setit verraden oplaaiend conflict in Tigray

Tientallen dode lichamen drijven de laatste dagen vanuit de Ethiopische deelstaat Tigray Soedan binnen via het snelstromende water van de rivier de Setit. De doden worden door plaatselijke vissers op verschillende plekken in de Soedanese provincie Kassala uit het water gehaald, maar dat lukt niet altijd.

De opgezwollen doden hebben kogelwonden in de borst, buik of benen, die de indruk wekken van executies, maar dat moet nog door onderzoek worden vastgesteld. Sommigen zijn alleen geboeid in het water gegooid en waarschijnlijk daarna verdronken.

De persbureaus Reuters en AP spraken met twee artsen en verschillende andere bronnen, die verspreid langs de rivier doden hebben gezien en soms begraven. Een arts die anoniem wil blijven, vertelde tegen AP dat de lichamen gezichtskenmerken hebben van Tigrayers. Een andere arts, Tewodros Tefera, meldde aan Reuters dat hij drie doden uit de stad Humera kon identificeren. De stad Humera ligt in Tigray, aan de bewuste rivier, die daar nog de Tekeze heet. Even verderop stroomt hij Soedan binnen, bij het drielandenpunt tussen Soedan, Eritrea en Ethiopië, en gaat dan Setit heten.

Oplaaiende gevechten

Ook de vluchtelingenorganisatie UNHCR, die een kantoor heeft bij dat drielandenpunt, meldt in haar wekelijkse update van eind juli weer oplaaiende gevechten rond Humera. Mohamed Hejazi, van de Nederlandse noodhulporganisatie ZOA in de provincie Gedaref hoorde van collega’s uit de buurprovincie Kassala ook berichten over lichamen die aanspoelen.

Het westelijk deel van Tigray was bezet door Amhaarse milities, die aan de zijde van het Ethiopische leger vochten in de negen maanden oude burgeroorlog in Tigray. Het lijkt erop dat niet alle Amhaarse milities uit Tigray verdreven zijn, gezien het grote aantal doden dat nu stroomafwaarts drijft.

Vluchtelingenstroom

Hejazi meldt bovendien dat er een grote stroom vluchtelingen arriveert uit Amhara, van het Kiman-volk. Kimans hebben van oudsher goede banden met Tigrayers en zijn nu voor het geweld van de Amhaarse milities op de vlucht geslagen. “Inmiddels zijn er zo’n 900 de Setit overgestoken en hebben zich geregistreerd bij de UNCHR. We horen dat er nog 5.000 tot 15.000 deze kant opkomen, maar hen hebben we nog niet gezien. Het is regentijd en het water in de grensrivier is enorm gestegen, dus is die nauwelijks te voet over te steken”, zegt Hejazi.

“In de vluchtelingenkampen lopen de tenten onder water en leven de mensen in de modder. Het zijn bijzonder moeilijke omstandigheden voor de ruim 46.0000 vluchtelingen uit Tigray die veiligheid zoeken in Soedan. Gelukkig hebben we met ZOA bij een groot kamp de drinkwatervoorziening op orde gekregen zodat er schoon drinkwater is.”

Oostelijk van het drielandenpunt, in het noorden van Tigray, hebben Eritrese troepen de laatste twee vluchtelingenkampen met Eritreeërs in Ethiopië ingenomen, de kampen May Ayni en Adi Harisch. In deze kampen wonen al decennialang Eritrese vluchtelingen. Hulporganisaties kunnen geen contact meer krijgen met deze twee kampen en vrezen het ergste.

Aan het begin van de burgeroorlog, eind vorig jaar, namen Eritrese eenheden twee andere grote kampen in. Eritrese vluchtelingen uit de kampen Shemelba en Hitsats in Tigray sloegen weer op de vlucht. Velen zijn nooit meer teruggevonden en waarschijnlijk afgevoerd naar Eritrea. Het lijkt waarschijnlijk dat dit nu ook het lot is van de bewoners van Ayni en Adi Harish.

Lees ook:

Tigrayese strijders boeken de ene zege na de andere: zullen ze opnieuw een gooi doen naar de macht?

De burgeroorlog in het noorden en oosten van Ethiopië breidt zich als een olievlek uit. In vier van de tien Ethiopische deelstaten wordt nu gevochten. De milities van de TDF uit de opstandige noordelijke provincie Tigray rukken op naar het zuiden, naar de regionale hoofdstad Gondar van de buurdeelstaat Amhara, maar ook richting Addis Abeba.