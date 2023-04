De doodgeschoten Atiq Ahmed was niet de enige ‘gangsterpoliticus’ in het Indiase parlement

Een gangster die na decennia van moorden en duistere zaken door geweerschoten aan zijn einde komt is op zich niet bijzonder. Maar in India gebeurde dit zaterdagavond voor draaiende televisiecamera’s, omringd door agenten. De dood van Atiq Ahmed legt de rechtsorde in het land onder een vergrootglas, en bovendien op de relatie tussen georganiseerde misdaad en de Indiase politiek. Want de beruchte Ahmed had, ondanks meer dan 100 politiezaken tegen hem, ook twintig jaar lang een parlementszetel.

Ahmed (60) was nog niet eens volwassen toen hij in 1979 van zijn eerste moord werd beschuldigd. Als twintiger verdiende hij een fortuin met de verkoop van schroot van de spoorwegen. Daarop was de politiek de logische volgende stap – een trend onder gangsters die volgens politicoloog Milan Vaishnav in de jaren tachtig begon. Vaishnav schreef in 2017 een boek over het fenomeen. Je bent als parlementslid niet immuun van vervolging, maar je kunt politieke macht wel inzetten om het proces te vertragen. Ook viel er vanaf eind jaren tachtig met de liberalisering van de Indiase economie steeds meer geld te verdienen als oneerlijke politicus, als je openstaat voor het selectief uitdelen van vergunningen voor grote bouwprojecten.

43 procent verdacht van een misdaad

Ahmed stelde zich in 1989 verkiesbaar voor het lokale parlement als onafhankelijke kandidaat. Zijn tegenkandidaat was een andere gangster, die bekend stond als Chand Baba. Toen deze nog tijdens de campagne werd vermoord en Ahmed verdachte nummer 1 was, groeide zijn bekendheid in zijn woonplaats Allahabad (in 2018 kreeg Allahabad de nieuwe naam Prayagraj). Ahmed werd gekozen en zou nog eens vier keer herkozen worden, waarna hij in 2004 een zetel in het nationale parlement won.

Daarbij is Ahmed dus geen uitzondering. Van alle in 2019 gekozen nationale parlementsleden in India, wordt 43 procent verdacht van een misdaad. In het geval van 29 procent, oftewel 159 personen, gaat het zelfs om ernstige misdaden, zoals moord, ontvoering of verkrachting. Deze aantallen zijn de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Daarbij speelt mee dat de politiek niet alleen aantrekkelijk is voor de gangsters, maar ook andersom. Vaishnav legt in zijn boek uit dat Indiase verkiezingen de duurste ter wereld zijn, en gangsters over het algemeen hun eigen campagne makkelijk kunnen betalen. Zij maken mede hierdoor een grote kans om te winnen in het Indiase systeem van kiesdistricten.

Voor kiezers zijn de strafzaken op het CV van politici als Ahmed van secundair belang. De maffiabazen stellen zich vaak op als een soort beschermheer van het gewone volk. Een voormalig politiehoofd in de deelstaat Uttar Pradesh, waar Ahmed vandaan kwam, beschreef hem tegenover de BBC als een soort Robin Hood, die ‘met geld smeet om arme mensen te helpen – door te betalen voor bruiloften, geld te geven tijdens islamitische festivals en arme vrouwen te helpen schooluniformen en boeken voor hun kinderen te kopen’.

Overheidsfunctionarissen onderzoeken de plek van de misdaad nadat gangsterpoliticus Atiq Ahmed zaterdagavond werd doodgeschoten in Prayagraj, het vroegere Allahabad. Beeld ANP / EPA

Zij krijgen dingen voor elkaar

De maffia-politici helpen gewone mensen ook met het oplossen van geschillen of met het navigeren door administratieve doolhoven, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een pensioen. Eigenlijk zijn er allerlei juridische en administratieve hervormingen nodig, zegt politicoloog Vaishnav, maar criminele politici hebben meer baat bij de huidige situatie. “Dit stelt hen in staat de bemiddelaar te zijn tussen de staat en burgers”, zegt hij. De politici verbergen hun criminaliteit dan ook allerminst, maar dragen deze volgens Vaishnav juist met trots uit – ‘als teken van geloofwaardigheid en draagkracht’. Kiezers steunen zulke politici omdat zij ‘dingen voor elkaar krijgen’.

Voor Ahmed ging het bergafwaarts nadat meerdere partijen hem lieten vallen en hij na 2009 geen verkiezingen meer won. Na 2017 zette de nieuwe eerste minister van Uttar Pradesh, de hindoe-nationalistische Yogi Adityanath van premier Modi’s regeringspartij BJP, bovendien de aanval in op maffiabazen. Vastgoed ter waarde van meer dan een miljard euro op naam van Ahmed en zijn familieleden werd in beslag genomen.

Vorige maand werd Ahmed voor het eerst in zijn leven veroordeeld voor een misdaad – een ontvoering van een getuige in een moordzaak tegen hem zestien jaar geleden. Hij kreeg levenslang. “Ik ben tot stof gereduceerd”, verklaarde hij kort daarna vanuit een politiebus aan verslaggevers.

In Uttar Pradesh is het nu de grote vraag hoe het mogelijk was om Ahmed in politiehechtenis dood te schieten, en waarom. De drie daders lieten zich meteen arresteren, onder het roepen van de hindoenationalistische strijdkreet Jai Shri Ram! (‘Heil Heer Ram!’), en verklaarden volgens Indiase media dat ze beroemd willen worden. Politici van verschillende oppositiepartijen zetten vraagtekens bij de rol van de autoriteiten en sommigen spreken zelfs van een in scène gezette afrekening. Een paar dagen eerder werd Ahmed’s zoon, die ook van meerdere misdaden werd verdacht, doodgeschoten door de politie in wat als een vuurgevecht werd omschreven.

