De dood van een vrouw voedt debat over behandeling van migranten in Japan

Japan is geschokt door de dood van een vrouw uit Sri Lanka die in vreemdelingendetentie zat. Zij overleed in maart van dit jaar, terwijl haar verzoeken om medische behandeling herhaaldelijk waren afgewezen. De zaak werpt licht op de bijzonder strenge en bureaucratische behandeling van migranten en asielzoekers in Japan.

“Ik kan niet diep genoeg treuren over de eenzaamheid, angst en hopeloosheid die ze gevoeld moet hebben toen haar gezondheid achteruitging”, zei minister van justitie Yoko Kamikawa eerder deze week. Kamikawa reageerde op een rapport van de Japanse Immigratiedienst dat dinsdag uitkwam.

Het 280 pagina’s tellende rapport vertelt het tragische verhaal van Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali (33), die zich in augustus vorig jaar meldde bij de politie, omdat ze werd mishandeld door haar vriend. De politie hield haar echter aan, omdat het studentenvisum waarmee ze in 2017 naar Japan kwam, was verlopen.

Buikklachten

Wishma Sandamali werd overgebracht naar een detentiecentrum in de stad Nagoya. Daar kreeg ze buikklachten en ze kon moeilijk voedsel binnenhouden. Herhaalde verzoeken om naar een ziekenhuis te kunnen gaan werden afgewezen, omdat de medewerkers van het centrum haar ervan verdachten dat ze zo probeerde te ontsnappen. Bovendien blijkt uit het rapport dat de verzoeken niet gemeld werden bij de directie van het centrum.

Minister Kamikawa heeft haar verontschuldigingen aangeboden aan de familie van Sandamali, maar er zijn weinig maatregelen genomen. Vier medewerkers van het detentiecentrum hebben een mondelinge waarschuwing gekregen.

Twee zusters van Sandamali, die naar Japan zijn gekomen om aandacht te vragen voor de zaak, mochten videobeelden zien die gemaakt zijn in het detentiecentrum. Uit honderden uren beeld heeft de dienst zelf twee uur geselecteerd.

De beelden die de zusters te zien kregen, waren zo schokkend dat ze na een uur niet meer wilden kijken. Ze zagen onder meer dat Wishma Sandamali haar voedsel niet kon binnenhouden en dat een medewerker van het centrum haar daarom uitlachte. “Onze zus is vermoord”, zei Wayomi Sandamali tijdens een persconferentie in Tokio. “Iedereen kon zien dat haar conditie achteruitging.”

Onderzoek

Leden van de Japanse oppositie en van organisaties die zich inzetten voor migranten en asielzoekers, hekelen de manier waarop de zaak wordt behandeld. Zo gaat de Immigratiedienst zelf onderzoek doen naar de gang van zaken. Dat is ‘als een dief zijn eigen inbraak laten onderzoeken’, aldus parlementariër Taiga Ishikawa.

Voor de oppositie en de organisaties is deze zaak een voorbeeld van de inhumane behandeling van migranten in Japan, zeker als ze niet over de juiste papieren beschikken. Zij kunnen voor onbepaalde tijd vastgehouden worden, soms zonder de noodzakelijke zorg. In het centrum in Nagoya kwam tweemaal per week een arts langs, die slechts kort de tijd had om meerdere mensen te zien.

Wishma Sandamali had geen asiel aangevraagd, maar wel een verzoek ingediend om op humanitaire gronden in Japan te mogen blijven. Een asielaanvraag had waarschijnlijk ook geen kans gemaakt. Vorig jaar liet Japan 47 asielzoekers toe, minder dan 1 procent van het totaal aantal aanvragen.

