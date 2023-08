De dood van drager Mohammed (27) op de flanken van de K2 verdeelt klimmers: ‘Ik ga er geen waardeoordeel over geven’

Voor de Noorse bergbeklimmer Kristin Harila was 27 juli een geweldige dag. Op die datum bereikte ze de top van de K2, een berg van 8611 meter hoog op de Pakistaans-Chinese grens. De beklimming was deel van een nieuw record: samen met haar gids Tenjin Sherpa beklom ze in drie maanden en één dag alle veertien bergtoppen boven de 8000 meter.

Alleen onder de blije filmpjes die Harila sinds de tocht postte op X, voorheen Twitter, verschijnen geen felicitaties, maar hatelijke reacties. Harila en haar team worden er namelijk van beschuldigd dat ze onderweg naar de top een gewonde man passeerden. De Pakistaanse Mohammed Hassan (27) was op de bergflank omdat hij de bagage van een ander klimteam hielp dragen. Maar hij raakte gewond toen hij uitgleed. Hij overleed later op de berg.

Volgens de Oostenrijkse bergbeklimmer Wilhelm Steindl, die die dag ook op de K2 was, is er sprake van een dubbele standaard, zo zegt hij tegen persbureau AP. “Als ik, of een andere westerling, daar had gelegen, was er alles aan gedaan om diegene te redden. Iedereen was teruggekeerd om de gewonde persoon terug te brengen naar de vallei.” Op beelden zou te zien zijn hoe de ene na de andere klimmer Hassan passeerde. Volgens Steindl betekent dat dat hij behandeld werd als “tweederangs burger.” Er komt een onderzoek naar de dood van Hassan, die drie kinderen, een vrouw en moeder achterlaat.

Verantwoordelijkheid van het team

Hebben dragers en gidsen inderdaad een andere positie dan westerse bergbeklimmers, zoals Steindl beweert? Het is in ieder geval niet de eerste keer dat klimmers op deze manier in opspraak komen. Zo ontstond er eind jaren negentig ophef over de Nederlandse bergbeklimmer Ronald Naar. Hij zou op Mount Everest een stervende Indiër aan zijn lot hebben overgelaten.

Volgens René de Bos, die als eerste Nederlander de Mount Everest beklom, heeft Steindl wel een punt. “Ik denk dat deze drager naar een niveau is gegaan waar hij niet thuishoorde. Leden van de expeditie die hem inhuurden hadden dat moeten zien en zeggen: je moet niet gaan.”

Klimmer Harila stelt op haar website dat haar team wel degelijk heeft geprobeerd om Mohammed Hassan te redden, maar dat hun pogingen tevergeefs waren. Ook zou hij niet de goede uitrusting hebben gedragen en zonder zuurstofmasker en handschoenen hebben geklommen. Dat is volgens De Bos heel kwalijk. “In 1990, toen ik naar de Everest ging, hadden gidsen dezelfde uitrusting aan als alle anderen. Daar moet je als expeditie ook voor zorgen. Als ik zie dat deze man dat niet had denk ik: het team dat daar verantwoordelijk voor was moet daar op worden aangesproken.”

Op de K2 zijn de dragers vaak van Pakistaanse afkomst. Al langer is er kritiek op het gebrek aan waardering en betalingen die deze helpers krijgen. Hetzelfde geldt voor de sherpa’s. ‘Sherpa’ is oorspronkelijk een benaming voor een Tibetaans volk en betekent ‘mens uit het oosten'. De naam is in de afgelopen decennia synoniem geworden voor berggids op de allerhoogste toppen van de planeet. Maar de populariteit van het beroep neemt onder de sherpa’s de laatste tijd af, zo berichtte The New York Times afgelopen mei.

Drukte op de Mount Everest, 2019. Beeld AFP

Voor een klim naar de top van de Mount Everest krijgt een beginnend gids namelijk slechts zo’n 4000 dollar. Dat bedrag is waarschijnlijk het grootste gedeelte van zijn jaarlijkse inkomen. Bovendien keren verzekeringen nauwelijks geld uit aan familie, mocht een sherpa onderweg gewond raken of zelfs overlijden.

File op de Everest

Volgens De Bos speelt ook zeker de drukte in de Himalaya een rol. Steeds meer mensen willen de hoogste toppen bereiken. In 2019 verscheen een foto van honderden mensen voor de top van de Everest, wachtend op hun kans om op het hoogste punt te staan. Dat jaar was meteen ook een van de dodelijkste seizoenen op de berg: elf mensen kwamen om.

“Vroeger, toen ik klom, stond er een tikmachine in het basecamp”, zegt De Bos. “Het weerbericht kwam van de radio. Tegenwoordig zitten er tachtig klimmers met hun helpers die op internet zien wanneer er een hogedrukgebied is en je kan gaan. En dan gaat iedereen.”

Niet iedereen heeft de juiste klimervaring. “De drukte is een gevolg van de voortschrijdende techniek en het willen bereiken van doelen. Het is een soort bucketlist-ding, iets wat mensen een keer in hun leven willen doen. Sommige mensen hebben amper geklommen. Toen ik naar de Everest ging, had ik vijftien jaar ervaring in de Alpen.”

Geen vingerkootje voor de berg

De Bos benadrukt dat Hassan waarschijnlijk niet meer te redden was geweest. “Het is heel erg hoog, een helikopter kan er niet komen. Je kan daar niet met een zak aardappelen gaan zeulen. Het is heel triest, maar gezien de drukte zijn dit soort dingen aan de orde van de dag.”

Het zijn moeilijke beslissingen die je moet maken als je een gewonde tegenkomt. “Had die Noorse dame hem haar handschoenen moeten geven? Ik ga er geen waardeoordeel over geven.”

Op de berg willen veel mensen hun doel bereiken, vaak koste wat kost. “Ik heb zelf altijd gezegd: de bergtop is mij geen vingerkootje waard. Maar er zijn mensen die daar echt anders over denken.”

Lees ook:

Burgemeester van Saint-Gervais wil Mont Blanc beschermen tegen de ‘instagram-ilisatie’ van de toerist

De Mont Blanc kwam groots op televisie tijdens de Tour de France. Maar de burgemeester zit niet te wachten op nog meer aandacht en toerisme. Het is er al gevaarlijk genoeg.

Terwijl het ijs op Antarctica smelt, groeit het toerisme. ‘Het moet steeds gekker’

Terwijl het ijs smelt, neemt het toerisme naar Antarctica snel toe. Nederland steekt vier miljoen euro in grootscheeps internationaal onderzoek naar de impact van dat toerisme. Waarom is de Zuidpool zo in trek?