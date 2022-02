‘De donkerste uren sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Europa reageert op Russische inval

Westerse leiders buitelen over elkaar heen met veroordelingen van de Russische militaire aanval op Oekraïne. “Onschuldige mannen, vrouwen en kinderen sterven”, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. “President Poetin heeft opnieuw oorlog naar Europa gebracht.”

Samen met EU-buitenlandchef Josep Borrell kondigde ze een aanzienlijke verzwaring aan van economische sancties tegen Moskou. Dinsdag was al een eerste stap gezet. Nu trekt de Europese Unie alles uit de kast. Zo wordt de Russische economie nagenoeg de gehele toegang tot het westen ontzegd. “Het Russische leiderschap zal een ongekende isolatie ervaren”, zei Borrell. “Dit behoort tot de donkerste uren voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.”

“Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste”, tweette premier Mark Rutte. “Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk.” Zijn minister van buitenlandse zaken, Wopke Hoekstra, sprak op datzelfde medium van ‘een oorlogsdaad waarvoor Rusland een zware prijs zal betalen’.

“President Poetin heeft gekozen voor een pad van bloedvergieten en vernietiging”, aldus de Britse premier Boris Johnson. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet weten: “De Russische aanval is een eclatante breuk met het volkenrecht”, en zijn minister van economische zaken, Robert Habeck, stelde: “Er is een landoorlog in Europa waarvan we dachten dat we die alleen in de geschiedenisboeken konden vinden.”

Donderdagavond komen de EU-regeringsleiders bijeen in Brussel voor een ingelaste crisistop onder voorzitterschap van Charles Michel.

Nog geen reactie van Thierry Baudet

De Tweede Kamer in Nederland debatteert donderdagmiddag en -avond over de situatie in Oekraïne. Waarschijnlijk komen daar ook de Nederlandse wapenleveringen aan Oekraïne aan de orde, waartoe het kabinet vorige week vrijdag besloot. Die militaire middelen (waaronder radarsystemen en scherpschuttergeweren) zijn nog niet verzonden. Daarvoor wilde het kabinet eerst het Kamerdebat afwachten, ook al is parlementaire toestemming in dit geval niet nodig.

Op Twitter laten de meeste Kamerleden alvast hun verontwaardiging blijken over de Russische invasie. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft nog niet gereageerd. Op 11 februari noemde hij Poetin nog een ‘prachtige vent’ die zich ‘steeds duidelijker de leider van conservatief Europa’ toont.

Europarlementariër Marcel de Graaff, die vorige maand overstapte van de PVV naar FvD, reageerde donderdagochtend wel op Twitter. “Rusland heeft de Navo maandenlang gevraagd om veiligheidsgaranties mbt Oekraïne. Dat werd weggehoond. Nu doet Rusland wat het heeft beloofd: haar veiligheid waarborgen met militaire middelen.”

Lees ook:

Rusland valt Oekraïne van drie kanten aan: wat gebeurde er vannacht?

Waar de wereld zich al weken schrap voor zet, heeft zich afgelopen nacht voltrokken: Rusland heeft een grootscheepse aanval ingezet op Oekraïne.