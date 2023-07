De dodelijkste migratieroute voert vanaf Senegal over de oceaan naar de Canarische eilanden

Drie boten die vanuit Senegal vertrokken naar de Canarische Eilanden, met ongeveer driehonderd migranten aan boord, zijn vermist. Het is de gevaarlijkste route over zee.

Ze geldt als de dodelijkste migratieroute ter wereld: per gammele boot vanaf de Afrikaanse kust over de Atlantische oceaan naar de Canarische Eilanden. Wie naar de Spaanse eilandengroep wil afreizen, moet 1700 kilometer overbruggen door open water op de oceaan, waar de golven hoog zijn en de stroming sterk. Het is dan ook niet vreemd dat het hier geregeld mis gaat: zoals nu waarschijnlijk ook het geval is met drie migrantenboten die pakweg twee weken geleden vanuit Senegal vertrokken, met in totaal zeker driehonderd mensen aan boord. Maandagavond werd wel een andere boot gered met 86 opvarenden.

De afgelopen jaren komen steeds meer migrantenboten naar de Canarische Eilanden, een hoogtepunt was de coronacrisis. In eerste instantie werd hierbij Marokko als vertrekpunt gebruikt. Het aantal migranten op de Spaanse eilanden nam zo sterk toe, dat de Spaanse minister van binnenlandse zaken Fernando Grande-Marlaska zijn vrees uitsprak dat de Canarische Eilanden ‘het nieuwe Lesbos’ zouden worden – ook een toeristische trekpleister die gebukt gaat onder een piek van migratie.

De andere, veiliger route werd meteen minder gebruikt

Begin 2022 zocht Spanje daarom na een langslepend diplomatiek conflict weer toenadering tot het Noord-Afrikaanse land. Het had gelijk effect: alleen al dat jaar nam het aantal migranten dat de Canarische Eilanden vanuit Marokko probeert te bereiken met zeker dertig procent af, doordat de Marokkaanse autoriteiten het vertrek van migrantenboten proberen te voorkomen. De andere, relatief veiliger route vanuit het noorden van Marokko naar het zuiden van het vasteland van Spanje werd meteen ook veel minder gebruikt. Intussen werd ook met het zuidelijker gelegen Mauritanië een deal gesloten, zoals Grande-Marlaska afgelopen jaar trots vanuit dat land aankondigde tijdens een staatsbezoek. Hij noemde Mauritanië een ‘sleutelpartner’ voor Spanje in West-Afrika.

Het probleem met het afsluiten van de ene migratieroute is dat mensensmokkelaars meteen nieuwe routes zoeken vanuit nog verder weg gelegen punten: het zogeheten waterbedeffect. Eén van die nieuwe routes loopt via Senegal, zo’n 1.700 kilometer van de havens van de Spaanse eilanden verwijderd. De reis wordt meestal afgelegd in cayucos, eenvoudige, smalle houten boten zoals die aan de Afrikaanse kust worden gebruikt om te vissen. Met deze boten kost het zeker een week om bij de eilanden aan te komen, waarbij het volgens getuigenissen van migranten vaak gebeurt dat de motor uitvalt. Of de boot drijft dermate af dat de migranten verdwalen op de oceaan. Deze bootjes zijn immers niet gemaakt voor lange reizen ver uit de kust.

Familieleden blijven in onzekerheid

De route vanuit Senegal wordt door hulporganisatie Caminando Fronteras dan ook als een van de zorgwekkendste naar de Canarische Eilanden gezien. Sinds 2018 zouden hier volgens de organisatie al zeker zevenduizend migranten zijn omgekomen. “Veel van deze mensen verdwijnen op zee, wat het extra moeilijk maakt voor familieleden: die blijven in onzekerheid omdat de lichamen nooit gevonden worden”, schreef de organisatie in een rapport over hun bezoek aan Senegal afgelopen mei.

Eenmaal op de eilandengroep aangekomen, is de reis voor de meeste migranten niet voorbij. Hier komen ze veelal in het asielsysteem terecht, dat in de afgelopen jaren vastliep door de onverwachte groei. Tijdens de coronacrisis kwam dit tot een climax, toen op een gegeven moment tot achtduizend asielzoekers in tijdelijke opvangplaatsen in hotels sliepen. Het was een oplossing die veel losmaakte op de eilanden: van spontane hulpacties door inwoners tot hevige protesten. Via sociale media riepen boze burgers elkaar op om de eilanden ‘te verschonen van migranten’, zoals bleek uit berichten in groepen waarbij de politie meekeek. Intussen zijn de gemoederen op de eilanden enigszins bedaard, onder meer omdat er nieuwe centra zijn ingericht waardoor de asielzoekers niet meer massaal in hotels worden opgevangen.

Frankrijk houdt de toegangswegen streng in de gaten

Migranten die er op de eilanden in slagen om via hun asielaanvraag tijdelijke verblijfsdocumenten te krijgen voor Spanje, kunnen hiermee per vliegtuig doorreizen naar het vasteland. Vanuit daar reizen de veelal Franssprekende migranten door naar de grens, bij het Baskische Irún, waar Frankrijk ondanks het Schengenverdrag de toegangswegen gesloten of streng in de gaten houdt.

“We doen blijkbaar iets goed”, zei de Spaanse premier Pedro Sánchez begin deze maand over de afname van pogingen door migranten om Spanje te bereiken. Maar de verdwijning van zeker drie boten roept vragen op over dit succes. Bovendien zijn de afgelopen zes maanden al bijna duizend migranten omgekomen in een poging de Europese Unie via deze Spaanse route te bereiken – gemiddeld ongeveer vijf doden per dag.

“In vergelijking met juni vorig jaar zien we nu juist weer een sterke toename van aankomsten op de eilanden”, zei Jose Rodríguez Verona, verantwoordelijk voor het Rode Kruis op de Canarische Eilanden, vorige week tegen de Spaanse pers. “Een tijd lang zagen we even geen cayucos, maar nu zijn ze er gewoon weer.”

