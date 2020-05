De dodelijke confrontatie tussen deze twee mannen was het begin van de Amerikaanse rellen

Ze moeten elkaar al zijn tegengekomen, lang voordat de een stierf met de knie van de ander op zijn nek. George Floyd, de 46-jarige zwarte Afro-Amerikaan die stierf tijdens zijn arrestatie, verdacht van betalen met vals geld, werkte vorig jaar regelmatig als uitsmijter in nachtclub El Nuevo Rodeo in Minneapolis. Derek Chauvin, de 44-jarige agent bij de politie van Minneapolis, werkte de afgelopen zeventien jaar buiten diensttijd voor diezelfde nachtclub, ook als beveiliger, maar dan buiten voor de deur.

Het waren twee heel verschillende mensen, vertelde Maya Santamaria, tot voor een paar maanden eigenaar van de nachtclub, aan diverse tv-stations. Floyd was volgens haar ‘een geweldige vent’ die met een brede glimlach zijn werk deed en geliefd was bij de klanten. Hij werd vooral ingehuurd op dinsdag en zondag, wanneer de club zijn ‘urban nights’ hield waar vooral Afro-Amerikaanse klanten op afkwamen.

Relatief veel klachten

Over Chauvin was ze minder lovend. Doorgaans was hij kalm en deed hij zijn werk goed. Maar tijdens die ‘urban nights’ was hij anders. “Dan was hij gespannen, en dat gold voor alle agenten die dat werk deden. Als er Afro-Amerikaanse klanten waren, dan gingen ze anders te werk. Ze werden snel nerveus, voor elk klein dingetje dat er gebeurde werd de pepperspray tevoorschijn gehaald en vroegen ze versterking van de politie. Een heel andere sfeer dan op de ‘latin nights’.”

Politie-agent Derek Chauvin. Beeld AFP

Chauvin was agent in Minneapolis sinds 2001. In die periode werden tegen hem zeventien klachten ingediend. Dat is relatief veel, zei Ronal Serpas, voormalig commissaris van politie in de steden New Orleans en Nashville, tegen de Washington Post. Maar het is niet duidelijk waar die klachten precies over gingen. Echt berispt werd hij volgens de politie van Minneapolis maar twee keer, en voor zover bekend ging dat niet over het gebruik van geweld tegen burgers.

Daarbij was hij wel meermalen betrokken. In 2005 nam hij deel aan een achtervolging waarbij de vluchtende automobilist drie mensen doodreed. In 2006 was hij een van een groep agenten die optrad nadat een man mensen neerstak. Die zou daarna een geweer op de agenten hebben gericht, waarop hij werd doodgeschoten.

In 2008 drong Chauvin na een melding van huiselijk geweld de badkamer binnen waar een man zich had verschanst, en schoot hem van dichtbij door het onderlijf, naar eigen zeggen omdat de man, Ira Latrell Toles, had geprobeerd zijn pistool af te pakken. Toles overleefde het, en vindt nog steeds dat Chauvin het destijds op zijn leven voorzien had. “Als hij daarvoor was berispt, zou George Floyd nog leven”, zei hij tegen de website Daily Beast.

Geweldige vader

Over Floyd zijn degenen die de afgelopen dagen over hem vertelden zonder uitzondering lovend – al vertonen die verhalen ook niet-toegelichte gaten. Hij groeide op in Houston en was goed in sport: American football en basketbal. Zijn niveau in die laatste sport leverde hem een plek op aan een universiteit in Florida, waar hij studeerde van 1993 tot 1995.

Graffiti in Minneapolis met het portret van George Floyd, die overleed door politiegeweld. Beeld AFP

Veel van zijn familieleden, en ook zijn ex-vriendin, dochter en kleindochter, wonen nog in Houston. De ex-vriendin, Rose Hudson, noemde hem op nieuwszender CNN een geweldige vader. Maar hij had zijn 3-jarige kleindochter nog niet ontmoet.

Van een sportcarrière kwam het niet en Floyd verhuisde naar Minneapolis om ‘opnieuw te beginnen’ en ‘een beter leven’ op te bouwen. Hij kreeg er een relatie met Courtenay Ross. “Minneapolis staat er nu niet mooi op, maar maar voor hem was het een stad waar mensen vriendelijk waren en voor hem open stonden”, vertelde ze aan tv-station WCCO.

'Floyd zou liefde uitstralen’

In 2017 werkte Floyd als beveiliger bij de daklozenopvang van het Leger des Heils, daarna bij de Conga Latin Bistro. De eigenaar, Jovanni Thunstrom, sloot vriendschap met hem. “Al mijn collega’s en al mijn klanten hielden van hem”, zei hij tegen CNN.

Zijn hele leven was het geloof erg belangrijk voor Floyd. Een kennis uit zijn tijd in Houston vertelde op Twitter dat hij eens hielp om een opzetzwembad naar een basketbalveld te transporteren, zodat er mensen gedoopt konden worden. “Floyd zou nu niemand haten”, denkt Courtenay Ross. “Hij zou bidden, hij zou liefde uitstralen, hij zou willen dat iedereen oké was.”

Maar iedereen is niet oké in Minneapolis, en Derek Chauvin al helemaal niet. Hij is aangeklaagd voor ‘moord in de derde graad’, de lichtste vorm, of doodslag. Hij kan er in theorie 25 jaar gevangenisstraf voor krijgen.

En dat had zo anders kunnen lopen, denkt de voormalige werkgeefster van beiden, Maya Santamaria. “Ik dacht bij mezelf: wat als hij had kunnen zeggen: hé man, we werkten samen in die tent van Maya, weet je nog?”

Lees ook:

Trump heeft een oplossing voor Minneapolis: Schiet erop

De onrust in Minneapolis houdt aan na de dood van een zwarte arrestant. Trump bekritiseert intussen de burgemeester van de stad.