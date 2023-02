De dochter van Kim Jong-un steeds vaker in het openbaar, wie is zij?

Meermaals verscheen ze de afgelopen maanden in het openbaar: Kim Ju-ae, de dochter van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Wat betekent haar aanwezigheid voor de Noord-Koreaanse toekomst?

Met een grote militaire parade vierde Noord-Korea woensdag het 75-jarig bestaan van het leger. Leider Kim Jong-un presenteerde daar een arsenaal aan militaire aanvalsmogelijkheden aan binnen- en buitenland, met zijn vrouw aan zijn zijde.

Toch was de echte aandachtstrekker tijdens die parade iemand anders: Kim Ju-ae, Kim Jong-uns dochter, waarschijnlijk rond de 9 of 10 jaar oud. Gehuld in een zwarte bontjas en rode schoenen vergezelde ze haar vader, die haar zijn ‘meest gerespecteerde’ dochter noemde.

In totaal verscheen Ju-ae vijf keer in het openbaar, en de laatste tijd steeds vaker. In november vergezelde het meisje haar vader bij de onthulling van een set langeafstandsraketten, in dezelfde zwarte bontjas en met een brede lach. Haar aanwezigheid riep donderdag speculatie op: zou dit kind Kims Jong-uns mogelijke opvolger zijn?

In theorie kan de raket de kust van de VS raken

Dat de verschijning van Ju-ae de aandacht afleidt, is precies de bedoeling, denkt Yangmo Ku, onderzoeker aan de Amerikaanse Norwich University, gespecialiseerd in Noord- en Zuid-Koreaanse politiek. “Ik zie haar aanwezigheid als een diplomatieke strategie om de internationale gemeenschap af te leiden. Want de meeste media spreken eerst over zijn dochter en dan pas over de militaire raketten.”

Noord-Korea schoot de afgelopen maanden tientallen raketten het luchtruim in en is druk bezig met het versterken van zijn militaire capaciteiten. Het land investeert met name in langeafstandsraketten, zoals de Hwasong-17, die zo ver reikt dat die in theorie de kust van de Verenigde Staten kan raken.

“Noord-Korea krijgt bij de opbouw van militaire capaciteit diplomatieke steun van China en Rusland, die beide een dreiging vanuit het westen voelen”, vertelt Ku. “Maar de internationale gemeenschap, met name de westerse landen, probeert Kim Jong-un af te leiden door zijn dochter mee te nemen naar de militaire parade.”

Kim Jong-un, zijn vrouw Ri Sol-ju en hun dochter Kim Ju-ae bij een banket. Beeld Reuters

Geen directe troonopvolger

Ook in Noord-Korea zelf heeft Ju-ae’s aanwezigheid bij officiële evenementen een doel: het land verenigen, dat momenteel in een lastige situatie verkeert. “In de coronacrisis sloot Noord-Korea de grenzen met China, een tegenvaller voor de Noord-Koreaanse economie.” Wetenschapper Ku vermoedt dat er ook binnen Noord-Korea een boel klachten zijn. “Door Ju-ae mee te nemen, zegt Kim dat hij van zijn dochter houdt, zijn familie, en van het Noord-Koreaanse volk”, zegt hij. “En dat zulke raketten nodig zijn om het vaderland te beschermen.”

De verklaring dat Ju-ae de Noord-Koreaanse kroonprinses is, vindt Ku dus nog te vroeg. “Kim Jong-un heeft ook nog een oudere zoon. De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten vermoeden dat die zoon op een geheime locatie in Zwitserland een opleiding volgt, net zoals zijn vader Kim Jong-un in zijn jeugd deed.”

Dan is er nog Kim Jong-uns jongere zus, Yo-jong, die sommigen bestempelen als de nieuwe opvolger. “Een duidelijke opvolger is er dus nog niet”, denkt Ku. “Niet slecht voor Kim Jong-un: die verwarring bij de internationale gemeenschap maakt de positie van het regime juist steviger.”

Lees ook:

Noord-Korea voert dreiging verder op met drones

Dat urenlang vijf onbemande vliegtuigjes uit Noord-Korea ongestoord konden rondvliegen boven Zuid-Korea is een grove blamage voor de regering in Seoul. Maar het onderstreept ook het zelfvertrouwen van de Noord-Koreanen.