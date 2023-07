De ‘derogatie’ van Nederland was voor boeren jarenlang een uitnodiging om nóg meer dieren te houden

De Nederlandse uitzondering op de Europese nitraatrichtlijn, de zogenoemde ‘derogatie’, heeft de bodem geen goed gedaan. Bedrijven die gebruik konden maken van de uitzonderingspositie, gebruikten die om de bodem nog meer te vervuilen. Dat zegt de Europese Rekenkamer in een maandag gepubliceerd rapport over de maatregelen in de EU-landen over bodemkwaliteit. Dat is bijzonder kritisch op Nederland, maar ook op de Europese Commissie. De laatste zegt van plan te zijn om alle aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen.

De EU moet veel meer doen om de bodem te herstellen, zegt de Europese Rekenkamer. Ze moet in de eerste plaats betere gegevens eisen van de lidstaten, want die zijn in Brussel vaak niet te vinden. Maar het moet ook zorgen voor betere afspraken en naleving van die afspraken.

De Rekenkamer constateert dat de Europese bodem de komende tijd nog verder zal verslechteren, ook al bestaat er al lang op papier beleid om dat te voorkomen. In het Europese landbouwbeleid kwam er in de praktijk weinig van terecht. Het land dat er het meest een potje van heeft gemaakt is Nederland, dat zes keer een uitzondering vroeg op het beleid maar de extra tijd niet benutte om verbeteringen aan te brengen.

Vooral de overheid treft blaam

De Nederlandse bodem is de meest vervuilde van de EU. Het stikstofoverschot wordt er al lang gemeten en te hoog bevonden, maar toch nam het ook in de laatst gemeten periode, tussen 2016 en 2019, nog met 10 procent toe. In die periode gebruikte de Nederlandse overheid het Europese landbouwgeld dat ook bedoeld was om dat probleem aan te pakken, niet daarvoor.

In de jaren daarna werd er nóg meer mest geproduceerd in Nederland. In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan het maximum dat op hun eigen land mocht worden uitgereden. Bij 92 procent van de veehouderijen werd te veel mest geproduceerd.

De zes derogaties die Nederland vanaf 2002 kreeg, zegt de Rekenkamer, hebben juist als uitnodiging voor veehouders gewerkt om nog meer dieren te houden. Ook in Ierland heeft een derogatie dat effect gehad. “De veehouders ondermijnen daarmee bodem- en waterkwaliteit”, zegt de Rekenkamer.

De overheid treft vooral blaam. Nederland had geld moeten uittrekken voor gebieden met acute bodemproblemen. Dat gebeurde niet. Ook de huidige regeringsplannen zijn nogal eenzijdig, zo zegt de Rekenkamer.

Nederland overtrad geen Europese regels. Omdat de bodemkwaliteit slechter werd, vermoedt de Rekenkamer dat de Europese regels strenger zouden moeten zijn. Vorige week presenteerde de Europese Commissie nieuwe regels voor bodemkwaliteit. Daarin worden echter geen harde doelen genoemd.

Tijdpad

De Nederlandse provincies maken zich desondanks ernstige zorgen om de nieuwe regels. De provincies erkennen dat de Nederlandse bodem ernstig vervuild is, maar vrezen een te snel tijdpad. Nu is het enige vastgelegde doel dat de vervuiling moet zijn opgeruimd in 2050.

Nederland staat ook vooraan bij het verzet van landen en aan landbouw gerelateerde politieke groepen tegen de Natuurherstelwet, die ervoor moet zorgen dat de biodiversiteit in Europa weer toeneemt. Deze week stemt het Europees Parlement in Straatsburg over die wet.

