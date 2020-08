De democraten slijpen virtueel de messen om Trump uit het Witte Huis te verjagen

Eén minuut krijgt congreslid Alexandria Ocasio-Cortez woensdag om de Democratische conventie toe te spreken. Ze nam de uitnodiging aan door ironisch een gedicht te twitteren van de zwarte activist voor burgerrechten en dominee Benjamin Mays: “Een piepkleine minuut – maar ze bevat de eeuwigheid.”

Sommige van haar fans zien die korte spreektijd als een klap in het gezicht van de linkervleugel van de partij. Het bestuur en ex-vicepresident Joe Biden, die donderdag officieel kandidaat gesteld zal worden voor het presidentschap, zouden zijn Republikeinse tegenstander Donald Trump op geen enkele manier een opening willen geven de Democraten af te schilderen als halve communisten, die de economie en de maatschappij in een ideologische houdgreep willen nemen.

Maar Cortez krijgt die minuut met een specifiek doel: Bidens concurrent Bernie Sanders bij de afgevaardigden aanbevelen. Met geregisseerde sportiviteit zal Sanders daarna de door hem tijdens de voorverkiezingen verzamelde afgevaardigden overdoen aan Joe Biden. Sanders zelf mag veel langer spreken dan Ocasio-Cortez. Hij zal de progressieve ideeën waarmee hij onder de Democraten zoveel aanhang verwierf nog eens uitstallen.

Die aanhang wil voor de ideeën doorvechten. Honderden van Sanders’ afgevaardigden hebben beloofd tegen het hele partijprogramma te zullen stemmen als daar niet in staat dat er een staatsziekenfonds komt.

Een ambitieus nieuwe klimaatplan

Zo ver zal Joe Biden niet willen gaan. Toch zal er van links geen opstand komen tegen Biden zelf, beloofde Sanders tijdens een rondje langs de politieke discussieprogramma’s op zondagochtend. “We moeten nu alles doen wat we kunnen om Donald Trump te verslaan. En nadat Biden is gekozen, zullen we proberen ons land in een zo progressief mogelijke richting te sturen”, zei hij tegen CNN.

Op zijn beurt is Biden al maanden bezig de pijn van het verlies bij de linkervleugel te temperen. In juli presenteerde hij een nieuw klimaatplan, veel ambitieuzer dan wat hij beloofde tijdens de campagne voor de Democratische voorverkiezingen. Hij wil nu de elektriciteitsvoorziening van de VS vanaf 2035 netto géén CO 2 meer laten uitstoten. Het hele land moet vanaf 2050 geen CO 2 meer uitstoten.

Net als andere plannen die Biden de afgelopen tijd lanceerde, was het geschreven door een ‘eenheidscommissie’, met leden uit de gematigde en de linkse hoek van de partij. Die over het klimaat werd geleid door ex-presidentskandidaat John Kerry en Alexandria Ocasio-Cortez.

Klaar om het roer van Trump over te nemen

Naast plannen voor de lange termijn willen de kiezers waarschijnlijk vooral oplossingen horen voor de huidige problemen het land. Afgelopen week lieten Biden en de door hem aangewezen kandidaat-vicepresident, Kamala Harris, nadrukkelijk zien dat ze klaarstaan om het roer van Trump over te nemen en hoe ze dat zouden doen.

Ze lieten zich door deskundigen bijpraten over de corona-epidemie in het land, die nu al twee weken lang meer dan duizend doden per dag eist. Ze kwamen daarna met de heldere beleidslijn die de afgelopen maanden maar niet uit het Witte Huis wilde komen: voor minstens drie maanden draagt iedereen in de VS in het openbaar een mondkapje.

De komende 78 dagen legt het optreden van die schaduwregering, en het contrast dat die weet te vormen met die van Donald Trump, vermoedelijk meer gewicht in de schaal dan alle toespraken op de conventie.

Een virtuele conventie Als Joe Biden donderdag de Democratische conventie toespreekt om de nominatie te aanvaarden, zal hij niet kunnen horen of de zaal enthousiast is of niet. Er is geen zaal. Formeel is de conventie in Milwaukee, Wisconsin – de voorzitter zal er zijn – maar vanwege de pandemie gaat niemand er heen. In plaats van het vrolijke spektakel waar de media elke vier jaar graag op afkwamen, moeten die het nu doen met een serie videotoespraken tussen negen en elf uur ’s avonds. Om toch voor wat sfeer te zorgen, stelt de partij camera’s op in huiskamers en zaaltjes met publiek her en der in het land. Zodat de tv-kijkers toch het gevoel krijgen dat met groot enthousiasme de verkiezingsstrijd wordt afgetrapt.

