De Democraten hebben weinig te winnen bij een afzettingsprocedure

Het i-woord vermijdt ze nog steeds, maar Nancy Pelosi waarschuwde wel dat er een ‘geheel nieuwe fase van het onderzoek’ aanbreekt. Ze wil eigenlijk niet, maar de druk op de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden groeit om een impeachmentprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump te beginnen.

Het Oekraïne-schandaal waar hij in verwikkeld is geraakt, na informatie van een anonieme klokkenluider bij de inlichtingendiensten, breidt zich steeds verder uit. De president zou Oekraïne eerst honderden miljoenen aan beloofde financiële hulp hebben onthouden, en vervolgens zijn Oekraïense collega Volodimir Zelen­ski gevraagd hebben een corruptieonderzoek te starten naar Hunter Biden. Die zat tot voor kort in het bestuur van een Oekraïens energiebedrijf én is de zoon van Joe Biden, de Democratische kandidaat die Trump het meest vreest bij de verkiezingen.

Kortom: de president zou overheidsgeld gebruikt hebben om een leider van een ander land te chanteren om zich in de Amerikaanse verkiezingen te mengen. Veel waarnemers konden zich nauwelijks voorstellen dat Trump zo stom zou zijn, na alle problemen die de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 hem hadden opgeleverd. Maar op zondagavond gaf Trump de beschuldigingen min of meer toe: ja, hij had de Oekraïense president Zelenski op het hart gedrukt meer aan corruptie te doen, en had daarbij ook het voorbeeld gebruikt van Joe Biden. Niks vreemds aan, vond hij zelf. “Wij willen niet dat onze mensen, zoals voormalig vice­president Biden en zijn zoon, bijdragen aan de corruptie die er al is in Oekraïne.”

Ondertussen blijft de baas van de inlichtingendiensten weigeren de klacht van de klokkenluider te delen met het Congres.

Baantjescarrousel

Toch verzet Pelosi zich nog altijd tegen een impeachmentprocedure, die tot afzetting kan leiden. Want het is de vraag of die constitutionele handgranaat niet in het gezicht van de Democraten zelf ontploft. Zo’n procedure zou zich misschien voortslepen tot de verkiezingen van 2020, en waarschijnlijk toch sneuvelen in de Republikeinse Senaat. Al die tijd zou Trump zijn favoriete spelletje kunnen spelen: klagen dat de Democraten en de media erop uit zijn hem te pakken. Daar heeft hij waarschijnlijk meer bij te winnen dan de Democraten.

Bovendien zou een impeachment blijvend de schijnwerpers richten op de zakenpraktijken van de Bidens. Het lijkt erop dat Joe Biden en Hunter Biden zich allebei aan de regels hebben gehouden toen Joe vicepresident was onder Barack Obama en Hunter een lucratieve baan bij een Oekraïens gasbedrijf accepteerde. Maar de episode wekt op zijn minst de schijn van een baantjescarrousel voor de politieke elite en hun familie – niet de indruk die je als Democratisch presidentskandidaat wil wekken.

Toch is niets doen ook risicovol. Het kan de indruk wekken dat de Democraten zwak zijn – nu hebben ze de meerderheid, en laten ze Trump toch overal mee wegkomen?

Bovendien groeit zo de interne verdeeldheid. Nancy Pelosi heeft het al lastig zat om de linkervleugel van de partij aan boord houden. Alexandria Ocasio-Cortez, aanvoerder van die vleugel, wil liever vandaag dan morgen actie.

“Het grootste nationale schandaal is nu niet het criminele gedrag van de president, het is de weigering van de Democratische Partij om hem hierom af te zetten”

De contouren van een geheimgehouden klacht van een klokkenluider worden steeds duidelijker. De Amerikaanse president zou het staatshoofd van een ander land hebben geprest hem te helpen bij zijn herverkiezing. Dat had moeten gebeuren door de reputatie aan te tasten van Trumps meest geduchte tegenstander bij de komende verkiezingen: Joe Biden.