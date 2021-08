De deadline van de Taliban heeft pijnlijke consequenties voor de evacuatie

De Taliban hebben maandag gewaarschuwd dat zij vasthouden aan het einde van deze maand als deadline voor het vertrek van alle buitenlandse troepen uit Afghanistan. De strijders reageerden daarmee op een suggestie van de Amerikaanse president Joe Biden dat de deadline mogelijk iets kan worden uitgesteld, om langer mensen te kunnen evacueren vanaf de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

De Taliban dreigden met ‘consequenties’ als de Amerikanen en hun bondgenoten inderdaad langer blijven. “Dat is een rode lijn”, aldus Talibanwoordvoerder Suhail Shaheen tegen de Britse tv-zender Sky News over een eventueel langer verblijf van de militairen. “Als zij de bezetting langer willen voortzetten, zal dat een reactie uitlokken.”

Flexibiliteit zit er wellicht niet in

Europese Navo-bondgenoten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, lobbyen de laatste dagen bij de Amerikaanse regering voor uitstel van de deadline, om meer voormalige Afghaanse medewerkers en anderen die onder de Taliban risico lopen in veiligheid te kunnen brengen. Maar de Amerikanen stemmen de luchtbrug af met de Taliban. De Britse onderminister van defensie James Heappey gaf in een radio-interview toe dat de gehoopte flexibiliteit er wellicht niet in zit. “De Taliban hebben daar ook een stem in.”

De Britse bewindsman voegde daaraan toe dat de praktische situatie een langer verblijf van de troepen ook onmogelijk kan maken, gezien de worsteling met de chaos bij de luchthaven. Ook noemde hij het onhaalbaar om met een Europese troepenmacht het vliegveld in handen te houden na het vertrek van de Amerikanen. “Als de Amerikanen weg zijn, is de missie afgelopen.”

Dagen nodig om de aftocht te blazen

Indien de Amerikanen zich inderdaad aan hun eerder met de Taliban afgestemde deadline van 31 augustus houden, heeft dat pijnlijke consequenties voor de evacuatie. Op het vliegveld van Kaboel zijn momenteel duizenden buitenlandse militairen gelegerd, van wie de grote meerderheid Amerikanen, die onder meer het luchtverkeer regelen en het luchthaventerrein beveiligen. Volgens het oorspronkelijke evacuatieplan zouden de militairen een week nodig hebben om zelf te vertrekken. Die termijn kan naar verwachting wel wat worden ingekort, maar enkele dagen zullen de troepen toch nodig hebben om de aftocht te blazen. Dit betekent dat de evacuatie uiterlijk eind deze week of komend weekend zal moeten worden beëindigd. De vrees is dat duizenden die gevaar lopen dan achter moeten blijven.

Overigens zit er wel steeds meer vaart in de evacuatieoperatie. Zo meldde het Witte Huis maandagochtend dat in de 24 uur ervoor met 28 militaire vluchten zo’n 10.400 mensen in veiligheid waren gebracht. In totaal zijn tot nu toe rond de 40.000 mensen geëvacueerd.

Intussen bleef de situatie bij de luchthaven maandag wanordelijk. Het Duitse leger berichtte ’s morgens via Twitter dat een Afghaanse militair was gedood bij een vuurgevecht met onbekenden. In het tumult bij het vliegveld zijn inmiddels al zeker twintig mensen omgekomen, vooral door gedrang en vuurwapengeweld.

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) 23 augustus 2021

