De dag dat Trump ging troosten - maar het politieke steekspel doorging

Tijdens zijn bezoek aan getroffenen en hulpverleners van de schietpartijen afgelopen weekeinde, in Dayton en El Paso, lieten de politieke discussies zich geen moment onderdrukken. Niet die over wapenbezit in de VS, en al helemaal niet die over de manier waarop Trump over minderheden spreekt.

De president was zich wat het laatste betreft van geen kwaad bewust, zei hij vlak voor zijn vertrek. “Ik denk dat de dingen die ik zeg mensen nader tot elkaar brengen.”

De nacht ervoor had hij op Twitter de Democratische politicus Beto O’Rourke, een van de Democratische gegadigden voor het presidentschap, aangeraden ‘zich even koest’ te houden uit respect voor de slachtoffers. Die had gezegd dat Trump niet welkom was in El Paso. Maar in diezelfde tweet kon Trump het ook niet laten om te verwijzen naar de volgens hem ‘nep-latino’ voornaam van O’Rourke. En naar diens zwakke positie in de peilingen.

Twee werelden op televisie

Terwijl hij naar Dayton vloog, voerden de media de strijd namens beide kampen. Op CNN en de linkse zender MSNBC werden de vele beschikbare archiefbeelden getoond van Trump die Mexicaanse immigranten verkrachters noemt, en over de asielzoekers die zich de afgelopen maandag massaal aan de grens meldden, woorden in de mond neemt als ‘plaag’ en ‘invasie’. Veel van zijn critici menen uit de teksten van de aanslagpleger in El Paso op te maken dat die door Trump geïnspireerd werd, of zich op zijn minst gesteund voelde.

De rechtse zender Fox News wisselde in de ochtend voorbeschouwingen over de reis van Trump af met archiefbeelden van programma’s die de zender had gemaakt in Chicago, over de vele doden die daar vallen door vuurwapengeweld. Chicago wordt door conservatieve commentatoren vaak aangehaald als een bewijs dat ‘de media’ selectief aandacht geven aan geweld van rechts, en de doden in door Democraten bestuurde stad negeren.

Bij Trumps bezoek aan het ziekenhuis werden geen journalisten toegelaten. Maar volgens de directeur van het bedrijf waar het ziekenhuis deel van uitmaakt, Mary Boosalis, sprak de president meelevend met gewonden, familieleden van slachtoffers en hulpverleners. “Het ging niet om politiek. Alleen om onze patiënten, erkennen wat ze hadden doorgemaakt, vragen naar hun emotionele en fysieke welbevinden.”

Racistische uitspraken

Maar kort daarna ging het mis, volgens de president tenminste. De Democratische senator Sherrod Brown en de burgemeester van Dayton, Nan Whaley, zeiden na afloop dat ze vonden dat Trump het goed had gedaan, hij was ‘troostend’, zei Brown. Maar hij zei ook dat Trump zich eerder schuldig had gemaakt aan racistische uitspraken.

Dat schoot de president, inmiddels in het presidentiële vliegtuig, Air Force One, op weg naar El Paso, in het verkeerde keelgat. Via Twitter beschuldigde hij Brown en Whaley ervan, totaal verkeerd te hebben weergegeven wat er in het ziekenhuis is gebeurd, ook al hadden ze daar niets over miszegd. “Hun persconferentie was oplichterij, het leek zelfs niet op wat er is gebeurd met die geweldige mensen die ik mocht ontmoeten.”

Ook later tijdens die vlucht bleek Trump de media goed in de gaten te houden, en klaar te zitten om zijn critici lik op stuk te geven. Een toespraak van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in Iowa, waarin die hem ervan beschuldigde ‘het vuur van de witte suprematie te hebben opgestookt’, kreeg via Twitter een recensie: “Ik ben naar Slaperige Joe Biden aan het kijken, die een toespraak houdt. Zó saai! De LameStream Media zullen onderuit gaan in kijkcijfers en kliks met die man.”

In El Paso bezocht hij opnieuw een ziekenhuis, en het crisiscentrum van de politie. Bij de Walmart winkel waar de 22 dodelijke slachtoffers vielen, stonden demonstranten die hem liever niet hadden zien komen. Op sommige borden stonden teksten die een variatie waren op woorden die Trump zelf heeft gebruikt over immigranten: “Stuur hem terug”, en “Pleeg geen invasie in onze stad”.

Na afloop toonde Trump zich echter tevreden over zijn bezoek. “Het was een fantastische dag. De liefde, het respect voor het ambt van de president.”