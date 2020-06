De curve vlakt maar niet af – en dus gaan Amerikaanse staten weer terug in lockdown

Op vrijdag probeerde vicepresident Pence de jongste cijfers nog onder wat peptalk te bedekken. “We hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt”, bezwoer hij op de eerste persconferentie van de coronawerkgroep van het Witte Huis in twee maanden. “Alle vijftig staten gaan op een veilige en verantwoorde manier weer open.”

Een kille blik op die cijfers leert echter dat Amerika op dit moment vooral vooruitgang boekt in het aantal vastgestelde besmettingen. Terwijl de meeste ­Europese landen de curve succesvol hebben platgeslagen, loopt het aantal besmettingen in de VS sinds een week of twee weer snel op. Het land noteert nu al dagen meer dan 40.000 positieve tests per dag, beduidend meer dan in april, het vorige dieptepunt van de coronacrisis.

Het duurde dan ook niet lang voor twee van de grootste staten van Amerika, Texas en Florida, de optimistische heropeningsplannen van het Witte Huis tenietdeden. Texas sloot de horeca weer, Florida verbiedt het schenken van alcohol en enkele stranden daar gaan dicht. Het is de vraag of het bij die twee staten blijft. Nog meer staten in het zuiden en westen van het land kampen met een stijging van het aantal besmettingen en hebben hun heropeningsplannen op pauze gezet.

‘Stijgende infectiecijfers: een groot succes’

Voor president Trump zou dat een fikse tegenvaller zijn, hij roept al tijden dat het land weer open moet. Intussen groeit de kritiek dat het zijn beleid is – of het gebrek daaraan – dat de coronacrisis juist on­nodig lang uitrekt: Trump bagatelliseert het virus geregeld, heeft het dragen van mondkapjes tot een ­politieke kwestie gemaakt, zaait verwarring met tegenstrijdige boodschappen en krijgt het niet voor ­elkaar om een gecoördineerde nationale aanpak op poten te zetten.

De boodschap uit het Witte Huis is nog altijd dat de stijgende infectiecijfers juist een groot succes zijn. “Het aantal ChinaVirus-gevallen gaat omhoog vanwege GEWELDIG TESTEN”, tweette de president. Volgens medici klopt dat niet: in veel staten stijgt het aantal ziekenhuisopnames namelijk ook, een teken dat niet alleen het aantal positieve tests, maar ook het aantal daadwerkelijke besmettingen stijgt. Het aantal doden zou binnenkort dus ook weer snel kunnen oplopen.

Bovendien zijn er op veel plekken juist problemen met testen. Laboratoria in Arizona waarschuwen dat ze geen capaciteit meer hebben. Bewoners van Texas moesten dit weekend soms vier uur in de rij staan bij de teststations, waar zelfs opstootjes ontstonden en vaak onvoldoende ­afstand werd gehouden.

